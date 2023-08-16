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Студент БГУ: нам нечего бояться, потому что Польша и Литва знают, что мы можем им ввалить

16 августа 2023 17:40
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Иногда мы говорим о животных, и сегодня в центре внимания гиена Европы – наша соседка Польша и ее руководство. Что делать, как отвечать в рамках белорусской государственности и Союзного государства? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Студент БГУ: нам нечего бояться, потому что Польша и Литва знают, что мы можем им ввалить -1

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
Вы все сейчас знаете, что у нас на территории располагается ЧВК «Вагнер». Мы видим, как агрессивно реагируют Польша и Литва на это. Мы видим, что эти шавки сорвались, они расценили это как прямое посягательство на территорию Польши. Вопрос: как нам противостоять, как нам укрепить границы, чтобы мы показали, что мы укусим.

Студент БГУ: нам нечего бояться, потому что Польша и Литва знают, что мы можем им ввалить -4

Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:
Боятся – значит уважают. Боятся – значит понимают, что могут дать трындюлей, три – нам нечего бояться, потому что они знают, что мы можем им ввалить.

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# Международная политика # общество # Ярослав Меркулов # Сергей Милевский # Фотофакт

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