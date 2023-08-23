Победа – сильнейшему! Спасатели Беларуси, России и Казахстана выбирают лучшего оператора беспилотника

Новости Беларуси. Спасатели Беларуси, России и Казахстана выясняют, кто лучше владеет беспилотной авиацией. На полигоне под Борисовом развернулись международные соревнования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На победу претендуют 12 команд. В составе каждой оператор, техник и капитан. Как их навыки помогают спасать жизни?

Алина Мычко, корреспондент:

Соревнования будут идти в течение трех дней. Первое задание на сегодня – поиск условных пострадавших на месте ЧС. Участники должны найти мужчину, женщину, ребенка, сфотографировать их и передать координаты в штаб. На счету каждая минута, а в распоряжении оператора только пульт.

В умелых руках дрон способен за считаные минуты обследовать территорию, на которую человеку понадобились бы часы. Он незаменим в поиске потерявшихся, когда от времени напрямую зависит жизнь. Поэтому программу испытаний начали именно с этого. Кстати, впервые в соревнованиях участвует команда из Казахстана.

Кайрат Самаев, заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области МЧС Казахстана:

Приехали с целью больше не соревновательного характера, а перенять больше опыта, поделиться опытом, чтобы в дальнейшем применять его у нас в стране на ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мы используем дрон в поиске пострадавших людей, так называемых потерявшихся, заблудившихся в лесу, потерявшихся рыбаков. Когда есть густой, непроходимый камыш, там проводим поиски. Беспилотные летательные аппараты очень помогают.

А команда из России участвует не первый год. За плечами Вячеслава Алешина более тысячи полетов. Уверен: беспилотники незаменимы там, где человек попросту бессилен. Они помогают быстро найти (а значит, и устранить) очаги крупных возгораний. Успех зависит только от навыка оператора. И развить его – главная задача таких соревнований. Опыт у наших соседей не маленький. Команда Вячеслава взяла приз на всероссийских состязаниях, на которые планируют пригласить и нашу команду.

Вячеслав Алешин, начальник группы авиации и беспилотных летательных аппаратов ГУ МЧС по Москве:

В следующем году планируем пригласить также расчеты Республики Беларусь и, возможно, других дружественных стран. Для обмена опытом и модернизации в том числе сегодняшних соревнований на практике уже в Российской Федерации. Первый этап, который мы сегодня прошли, были ошибки, недочеты, над которыми нужно работать. Более того, не только переживаю, но и понимаю, что нужно этот опыт, пускай он даже где-то будет горьким, где-то неудачным, соответственно, внедрять по всем специалистам МЧС России.

В нашей стране беспилотники используют с 2012 года. Александр Конколович работает с такими аппаратами несколько лет. В прошлый раз его команда забрала победный кубок. К сегодняшним испытаниям готовились целый год. За это время в практике Александра появились счастливые истории спасения.

Александр Конколович, заместитель начальника пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС:

При помощи беспилотного летательного аппарата мы обнаружили дедушку 82 лет, который ушел в неизвестном направлении. Работало 3 квадрокоптера, и дедушка был успешно обнаружен при помощи тепловизора. Дрон позволяет нам сэкономить как время при поисках, так и человеческий ресурс.