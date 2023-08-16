Почему польские яблоки стоят дешевле белорусских? Разобрались с членами Молодёжного парламента

Иногда мы говорим о животных, и сегодня в центре внимания гиена Европы – наша соседка Польша и ее руководство. Что делать, как отвечать в рамках белорусской государственности и Союзного государства? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:
Посмотрим на цены. Почему сейчас белорусские яблоки стоят дороже польских, которые везутся? Или бананы стоят дешевле, чем наши черешня, клубника.
Григорий Азаренок, СТВ:
Потому что торговым сетям так выгоднее.
Маким Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи Экономического суда г. Минска:
Польские яблоки напичканы химикатами, они ненатуральные, поэтому они и будут дешевле, их дешевле вырастить. А белорусские натуральные, полезные.
Ярослав Меркулов:
Бабушка не будет смотреть, какие они там, она будет смотреть по цене.
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