Почему польские яблоки стоят дешевле белорусских? Разобрались с членами Молодёжного парламента

Иногда мы говорим о животных, и сегодня в центре внимания гиена Европы – наша соседка Польша и ее руководство. Что делать, как отвечать в рамках белорусской государственности и Союзного государства? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Ярослав Меркулов, студент Института информационных технологий при БГУИР:

Посмотрим на цены. Почему сейчас белорусские яблоки стоят дороже польских, которые везутся? Или бананы стоят дешевле, чем наши черешня, клубника.

Григорий Азаренок, СТВ:

Потому что торговым сетям так выгоднее.