«Под особым контролем» – Юрий Караев проверяет готовность школ в Гродненской области

Новости Беларуси. Недоработки действительно есть. Несоответствие санитарным нормам, вопросы по безопасности детей и даже недостача продуктов в пищеблоке. Степень готовности школ к новому учебному году на особом контроле помощников Президента в регионах. Так, в Гродненской области под началом Юрия Караева создана рабочая группа с главами контрольно-надзорных органов, которые выезжают с внезапными проверками в учебные заведения. Какую картину они видят, в репортаже Галины Буро.

Средняя школа в городском поселке Острино, Щучинский район. Штат не укомплектован – не хватает пяти человек, в том числе заместителя директора по воспитательной работе. А это серьезно. До 1 сентября полторы недели – времени на раскачку нет. К делу. В здании косметический ремонт, докуплено оборудование. Но, кажется, забыли про постельное белье для группы продленного дня. Оно не просто серое от старости, но и грязное. Работники оправдываются, мол, дети с пришкольного лагеря испачкали. Но время-то утреннее, до послеобеденного сна еще далеко, значит, белье не менялось, да и возраст детей ставит отговорку под сомнение.

– У вас, по-моему, в лагере не такого возраста, что спят дети. Взрослые?

– Они не спят у вас.

Дальше пищеблок. Мониторинговая группа смотрит, как происходит приготовление, хранение и раздача пищи. Меньше недели назад госконтроль здесь выявил недостачу продуктов. Причастные наказаны.

Анна Усатюк, ведущий государственный инспектор комитета Государственного контроля Гродненской области:

Были серьезные проблемы по санитарным узлам, по дверным ручкам, канализация была засорена, были серьезные проблемы по пищеблоку. Просто элементарная грязь. Очень многие нарушения, в принципе, не требуют каких-то капитальных вложений. Просто отсутствует элементарная чистота. Школа может быть не новая, мебель может быть не новая. Но школа должна быть чистая и отремонтированная. Огрехи устранены, но помощник Президента Юрий Караев доверяет не словам, а фактам.

– Это вот весь ваш комплект, да?

– Это только для лагеря.

– А все остальные где тарелки?

– Остальные на складе хранятся. Есть помещение напротив пищеблока, где вынесена невостребованная в лагере кухонная утварь, посуда.

– Которая будет во время учебного года?

– Конечно.

– Покажете мне это. По меню проблем нет. Дети подтверждают.

Очень вкусно! Все нравится, особенно котлета с пюре. Правда, готовить такие блюда будущих хозяек в этой школе не научат: учебной кухни нет, зато есть швейная мастерская. В кабинете труда для мальчиков не хватает вентиляции, а учитель, пользуясь случаем, намекает на возраст станков.

– Вы научите?

– Если новые приобретем, то да. И тут же поправляется, советские станки здесь полностью исправны, но нет предела совершенству. Особенно в учебных классах.

Галина Буро, корреспондент:

Если к мебели в классах претензий нет, то к освещению есть. Свет неоднородный. Он должен быть либо белый, либо желтый. Иначе такое смешение цветов плохо влияет на зрение детей. В целом после предыдущего визита контролирующих органов школа исправила недочеты.

Юлия Скоринко, директор Остринской средней школы имени А.С. Пашкевич (Тетки):

В этом году оказало нам спонсорскую помощь наше хозяйство ОАО «АгроГЖС» – более тысячи рублей для ремонта кабинета физической культуры и здоровья. Большое количество бюджетных средств было вложено отделом образования для замены и установки сантехнического оборудования в учебных кабинетах.

Дальше вопрос безопасности. Проверка личная от Юрия Караева. Исправен ли инвентарь и турники на спортивных площадках и в целом, в каком состоянии территория не только в этой школе.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Без нас выезжайте в любую школу Щучина. Вот какая первая вам на пути попадется. Посмотрите дорожную разметку и вот эти уголки безопасности. А сам, будучи тоже при погонах, оценил действия персонала во время ЧП. Юрий Караев:

Сейчас будет проверка школы на прибытие ближайшего наряда по вызову тревожной кнопки.

Милицейский наряд прибыл за считаные минуты. Экзамен сдан.

Юрий Караев:

Сегодня мы проверили школу, которая попала в программу «Безопасная школа» и мониторится с 2019 года. Потому что в ней не все было гладко, и поэтому прокуратура и госконтроль держали ее под особым контролем. Они сделали огромный рывок. В данном случае проверка прокуратурой и госконтролем сыграла такую двигательную роль, что наглядно то, что за ночь не сделаешь. Все-таки собрались, устранили. В их защиту скажу: для поселковой школы очень прилично.

Мониторинговые группы были созданы по поручению Президента по всей стране. В конце прошлой недели Александр Лукашенко на совещании раскритиковал готовность школ к учебному году. И точно: если в Гродненской области сертификаты готовности получили 96 % учебных заведений и лишь девять оставались без него, то теперь проверки показали: школ с проблемами намного больше. От незавершенных ремонтов до нехватки школьных базаров и ассортимента на них. Вопиющий факт: до сих пор не в полном объеме выполнено поручение Президента еще с 2018 года по безопасному пребыванию детей.

Светлана Нанкевич, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гродненской области:

На сегодня сотрудниками органов прокуратуры Гродненской области посещено более 100 школ. К сожалению, примерно в половине из них выявлены отдельные нарушения и недостатки. Некоторые из них устраняются в ходе прокурорских проверок, отдельные вопросы взяты на контроль. Наиболее часто выявляемые нарушения – это ненадлежащее состояние прилегающих территорий школ, ненадлежащее состояние спортивного, игрового оборудования, нарушение повреждений в ограждении школ.