«На границах их начинали вербовать». Вот почему белорусам не надо ехать в Польшу!

Иногда мы говорим о животных, и сегодня в центре внимания гиена Европы – наша соседка Польша и ее руководство. Что делать, как отвечать в рамках белорусской государственности и Союзного государства? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Почему вы думаете, что, если люди едут в Польшу, чтобы купить какой-то товар, они слушают что-то про демократию и сразу становятся монстрами в ваших глазах?
Григорий Азаренок, СТВ:
Потому что где сердце твое, где кошелек твой, там и мысли твои.
Екатерина Фильченко:
Очень предвзято относитесь. Да, правители Польши, люди, которые во главе стоят, – это наши враги, но обычные люди – к ним не нужно относиться с таким негативом.
Григорий Азаренок:
Наоборот, мы открыли границы. Приезжайте и покупайте бензин, соль, спички и сахар.
Екатерина Фильченко:
Но сами ни в коем случае не едьте туда.
Григорий Азаренок:
Сколько было историй, когда дальнобойщики просто работали, ездили, а на границах их начинали вербовать, они переходили, какие-то с ними спецслужбы разговаривали. Это же все работает.
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