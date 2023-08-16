«На границах их начинали вербовать». Вот почему белорусам не надо ехать в Польшу!

Иногда мы говорим о животных, и сегодня в центре внимания гиена Европы – наша соседка Польша и ее руководство. Что делать, как отвечать в рамках белорусской государственности и Союзного государства? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Почему вы думаете, что, если люди едут в Польшу, чтобы купить какой-то товар, они слушают что-то про демократию и сразу становятся монстрами в ваших глазах?

Григорий Азаренок, СТВ:

Потому что где сердце твое, где кошелек твой, там и мысли твои.

Екатерина Фильченко:

Очень предвзято относитесь. Да, правители Польши, люди, которые во главе стоят, – это наши враги, но обычные люди – к ним не нужно относиться с таким негативом.