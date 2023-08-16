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«На границах их начинали вербовать». Вот почему белорусам не надо ехать в Польшу!

16 августа 2023 17:45
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Иногда мы говорим о животных, и сегодня в центре внимания гиена Европы – наша соседка Польша и ее руководство. Что делать, как отвечать в рамках белорусской государственности и Союзного государства? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

«На границах их начинали вербовать». Вот почему белорусам не надо ехать в Польшу!-1

Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:
Почему вы думаете, что, если люди едут в Польшу, чтобы купить какой-то товар, они слушают что-то про демократию и сразу становятся монстрами в ваших глазах?

Григорий Азаренок, СТВ:
Потому что где сердце твое, где кошелек твой, там и мысли твои.

Екатерина Фильченко:
Очень предвзято относитесь. Да, правители Польши, люди, которые во главе стоят, – это наши враги, но обычные люди – к ним не нужно относиться с таким негативом.

«На границах их начинали вербовать». Вот почему белорусам не надо ехать в Польшу!-4

Григорий Азаренок:
Наоборот, мы открыли границы. Приезжайте и покупайте бензин, соль, спички и сахар.

Екатерина Фильченко:
Но сами ни в коем случае не едьте туда.

Григорий Азаренок:
Сколько было историй, когда дальнобойщики просто работали, ездили, а на границах их начинали вербовать, они переходили, какие-то с ними спецслужбы разговаривали. Это же все работает.

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# Международная политика # общество # Екатерина Фильченко # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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