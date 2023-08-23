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Сотрудники Оперативной таможни и военной инспекции посетили Дворец Независимости с экскурсией

23 августа 2023 18:38
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Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь встречает гостей. Экскурсию по залам, в которых принимаются важнейшие для страны решения, организовали для сотрудников Оперативной таможни и военной инспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники Оперативной таможни и военной инспекции посетили Дворец Независимости с экскурсией-1

Чести посетить символ белорусской государственности удостоились лучшие работники и их семьи. Для большинства визит во дворец первый в жизни. Присутствующим подробно рассказали обо всех его кабинетах, значимых встречах, которые здесь проходили, а также раскрыли множество секретов.

Сотрудники Оперативной таможни и военной инспекции посетили Дворец Независимости с экскурсией-4

Прогулка по залам для гостей стала и возможностью прикоснуться к белорусской истории. А чтобы впечатления остались на долгие годы, фотоснимки на память.

Сотрудники Оперативной таможни и военной инспекции посетили Дворец Независимости с экскурсией-7

Андрей Макаревич, заместитель начальника отдела обеспечения безопасности военной службы Главной военной инспекции Вооруженных Сил Беларуси:
Красота Дворца Независимости не может не восхищать любого человека, который его посетил. Гордость за свою родину и за белорусский народ – такие чувства возникают в этом месте. Военнослужащим важно посещать такие объекты. И всем остальным надо показывать такие прекрасные места в нашей стране.

Сотрудники Оперативной таможни и военной инспекции посетили Дворец Независимости с экскурсией-10

Игорь Шороп, заместитель начальника отдела персонально-поискового отдела № 2 Оперативной таможни:
Совершенно фантастические впечатления от данного здания, которое за свою непродолжительную историю уже повидало такие судьбоносные события не только для нашего государства, но и для всего мира в целом. И, конечно же, еще долгое время буду делиться впечатлениями об увиденном со своими близкими, родственниками, коллегами.

Сотрудники Оперативной таможни и военной инспекции посетили Дворец Независимости с экскурсией-13

Такие экскурсии во Дворец Независимости уже стали традиционными. Распоряжение сделать рабочую резиденцию Президента открытой для широкой публики дал лично Александр Лукашенко.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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