Сотрудники Оперативной таможни и военной инспекции посетили Дворец Независимости с экскурсией
Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь встречает гостей. Экскурсию по залам, в которых принимаются важнейшие для страны решения, организовали для сотрудников Оперативной таможни и военной инспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чести посетить символ белорусской государственности удостоились лучшие работники и их семьи. Для большинства визит во дворец первый в жизни. Присутствующим подробно рассказали обо всех его кабинетах, значимых встречах, которые здесь проходили, а также раскрыли множество секретов.
Прогулка по залам для гостей стала и возможностью прикоснуться к белорусской истории. А чтобы впечатления остались на долгие годы, фотоснимки на память.
Андрей Макаревич, заместитель начальника отдела обеспечения безопасности военной службы Главной военной инспекции Вооруженных Сил Беларуси:
Красота Дворца Независимости не может не восхищать любого человека, который его посетил. Гордость за свою родину и за белорусский народ – такие чувства возникают в этом месте. Военнослужащим важно посещать такие объекты. И всем остальным надо показывать такие прекрасные места в нашей стране.
Игорь Шороп, заместитель начальника отдела персонально-поискового отдела № 2 Оперативной таможни:
Совершенно фантастические впечатления от данного здания, которое за свою непродолжительную историю уже повидало такие судьбоносные события не только для нашего государства, но и для всего мира в целом. И, конечно же, еще долгое время буду делиться впечатлениями об увиденном со своими близкими, родственниками, коллегами.
Такие экскурсии во Дворец Независимости уже стали традиционными. Распоряжение сделать рабочую резиденцию Президента открытой для широкой публики дал лично Александр Лукашенко.