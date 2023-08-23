Сотрудники Оперативной таможни и военной инспекции посетили Дворец Независимости с экскурсией

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь встречает гостей. Экскурсию по залам, в которых принимаются важнейшие для страны решения, организовали для сотрудников Оперативной таможни и военной инспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чести посетить символ белорусской государственности удостоились лучшие работники и их семьи. Для большинства визит во дворец первый в жизни. Присутствующим подробно рассказали обо всех его кабинетах, значимых встречах, которые здесь проходили, а также раскрыли множество секретов.

Прогулка по залам для гостей стала и возможностью прикоснуться к белорусской истории. А чтобы впечатления остались на долгие годы, фотоснимки на память.

Андрей Макаревич, заместитель начальника отдела обеспечения безопасности военной службы Главной военной инспекции Вооруженных Сил Беларуси:

Красота Дворца Независимости не может не восхищать любого человека, который его посетил. Гордость за свою родину и за белорусский народ – такие чувства возникают в этом месте. Военнослужащим важно посещать такие объекты. И всем остальным надо показывать такие прекрасные места в нашей стране.

Игорь Шороп, заместитель начальника отдела персонально-поискового отдела № 2 Оперативной таможни:

Совершенно фантастические впечатления от данного здания, которое за свою непродолжительную историю уже повидало такие судьбоносные события не только для нашего государства, но и для всего мира в целом. И, конечно же, еще долгое время буду делиться впечатлениями об увиденном со своими близкими, родственниками, коллегами.