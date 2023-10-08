Узлы сопротивления. Как устроена система укрепрайонов, которую показали Лукашенко?

Новости Беларуси. Самым масштабным событием недели стал визит Президента в Брестскую область. Глава государства посетил учебный объект Министерства обороны «Узел сопротивления» на базе Кобринского укрепрайона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мало того, что Александр Лукашенко был в военной форме, что само по себе в духе времени и говорит о многом, так еще и столько тем подняли в разговоре с журналистами – от мировых проблем до выборов в Беларуси и фонде Первого.

Среди этого информационного многообразия нам бы хотелось выделить два заявления Президента. Во-первых, один из главных тезисов – никому не отдадим свою землю, готовимся защищать свой дом. И еще одно: Лукашенко фактически впервые объявил, что Беларусь «вмешивается» в дела Польши. Правда, речь идет о том, что мы хотим, чтобы поляки знали о нас правду. Конечно, нынешняя польская власть была бы рада другой политике соседей, чтобы мы подыгрывали под их дуду и Дуду, агрессировали в ответ, но белорусы упорно демонстрируют другое – мир и безвиз. Следуя этой логике, мы таким же образом «вмешивались» и в дела Украины. Но хочется верить, что с поляками все сложится иначе. А пока вернемся в Брестскую область. В любом вопросе важно уметь понимать контекст. Выездное совещание с участием Президента проходило на «Узле сопротивления». Да, это учебный объект, но в нужный момент он легко трансформируется в боевой. К этому там все готово. А если обратиться к истории, то таких примеров масса. Вспомнить те же легендарные самолеты По-2, на которых во время Великой Отечественной летали ночные ведьмы. По сути эти машины были из фанеры и парашютной ткани. Но и бомбы сбрасывали, и раненых перевозили. Так что и наши узлы сопротивления созданы не просто так. Небольшой военный ликбез на эту тему проведет наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Лесные дебри и гул моторов. Обычное воскресное утро для наших военных. В белорусской армии идет постоянная учеба. Опыт СВО показал: современные конфликты обходятся без битв под Прохоровкой, без танковых баталий. В открытом противостоянии в основном механизированные роты.

Андрей Дорошенко, командир роты 2-й Ордена Красной Звезды инженерной бригады:

Выявить взрывоопасные предметы и заграждение, провести его разведку и доложить вышестоящему руководству для принятия соответствующих решений. После того как заканчивает работать инженерно-разведывательный дозор, следуют уже остальные подразделения.

В арсенале – такие вот военные экскаваторы. Ковши на базе танка любую преграду сметут.

Или вот такие инженерные машины разминирования, в армейском фольклоре – «Змей Горыныч». Что называется, «плюется» на полкилометра Это техника прокладывает коридоры по минным полям шириной до 12 метров. Хотя запросто такой плевок техники из «совка» может снести башню у «Абрамса» или сразу всю «Бредли». Это вам не «Джавелины». Выстрел выходит и подешевле, и помасштабнее. Но современные конфликты более мобильны. И наша отечественная оборонка создает необходимую технику и вооружение.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Тенденции, нюансы, детали. В Вооруженных Силах Беларуси учитываются любые изменения в военных конфликтах. Среди так называемых трендов – теперь штурмовые группы идут только в паре с инженерными подразделениями. Получается, какой бы крутой спецназ ни был, сначала идут саперы. На ваших экранах – один из элементов учебы. Наши белорусские инженернеы части проводят постоянные военно-полевые выходы.

Это работа классического инженерного подразделения. Они созданы при всех механизированных соединениях. А есть специальные инженерные бригады центрального подчинения и отдельные при западном и северо-западном командованиях. Они как раз и создавали укрепраойны нового поколения. С воздуха не разглядеть. Вот лишь некоторые моменты из доклада Главнокомандующему. «Линия Хренина – значит, хрен вы что получите». Лукашенко изучил учебный объект Минобороны.

Линия Сталина – это сейчас военно-патриотический аттракцион. А тогда была мощная линия обороны. Но от нее отказались. Границу отодвинули на Запад. Но даже разукомплектованный Пинский элемент Линии Сталина держался дольше, чем те же Франции или Польша. Из глубины истории на глубину современного узла сопротивления.

Амортизирует попадания ядерных бомб. До 500 килограмм он реально рассчитан, что при прямом попадании выдержит. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А ты сбрасывал 500 килограмм?

Подземный военный город, гарнизон в вагонах – эпитетов много. Главное – результат. Здесь есть все необходимое: от столовой до бани. А при прямом попадания полутонной бомбы разве что только тряхнет. К бою готовы.

Александр Лукашенко:

Даже если будете убеждены, что нам воевать не надо, все равно надо готовиться как следует. Лукашенко: «За показуху, как за дедовщину, железобетонно спросим». Подробнее.

В этом сюжете никаких геолокаций и мало подробностей. Репортажи цвета хаки покадрово просматривают военные аналитики из разных стран. И мы им покажем «линию Хренина».

Просмотр, прострел турами, может сработать тяжелая техника, танк, БМП. А со стороны противника настолько отвесный обрыв – зайти невозможно. Здесь много секретов. Учтены и замечания «вагнеровцев». Говорят, что военные готовятся к прошлой войне, эти узлы сопротивления созданы по последней моде оборонительного дресс-кода. Такие очаги обороны – воплощенный концепт поручений Главнокомандующего. Это же философия нашей военной доктрины – неприемлемый ущерб для врага и непробиваемая оборона у нас. Лукашенко: «Мы не думали, что нам придется воевать». Президент объяснил, зачем нужны постоянные тренировки ВС.

Пока наши соседи вкладывают баснословные деньги в наступательные вооружения, Польша становится самой милитаризованной страной Европы, мы создаем узлы обороны и укрепрайоны. Это лучший аргумент того, что воевать белорусы не хотят, но защитить себя смогут.