Искусственный интеллект сможет заменить врача? Анатолий Щастный поделился мыслями о будущем медицины

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Отечественная система здравоохранения – важная составляющая безопасности любого государства. Особенно если мы говорим про социальное государство, где интересы граждан всегда в приоритете, ведь без здоровой нации нет будущего. Поэтому вопросы здравоохранения всегда находятся под пристальным надзором не только правительства, но и лично Президента. У нас в гостях член Совета Республики, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный. Что такое Совет по биологической безопасности и зачем он нужен? Никита Рачиловский, СТВ:

Расскажите, пожалуйста, про Совет по биологической безопасности при Совете министров. Какая его основная цель и работа?

Анатолий Щастный, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

28 сентября был создан Совет по биологической безопасности при Совете министров. Но надо сказать, что это решение было принято еще и на основании того, что в концепции нашей национальной безопасности биобезопасность идет отдельным разделом. Поэтому это вполне логичный шаг, учитывая, что вопросы, которые перед нами поставила пандемия, заставила актуализировать вот эти разделы. На сегодня вопросами биологической безопасности в той или иной степени занимаются различные ведомства. Это и научные организации, и производственники. Это касается, допустим, биобезопасности в животноводстве, в сельском хозяйстве, безусловно, медицине и так далее. Поэтому нужно, чтобы был координирующий орган, который все соберет воедино, эти органы наши, учреждения, чтобы они системно работали. Поэтому и был создан Совет по биологической безопасности. И было принято еще решение, чтобы был создан кластер в Витебской области по биотехнологиям. Это тоже увязано с вопросами биобезопасности. Вы знаете, что мы создаем сейчас собственную вакцину. Идет разработка вакцин и для защиты животных. Учитывая, что в мире постоянно растет заболеваемость, появляются новые инфекционные заболевания, есть вспышки, отмеченные в различных странах, тех заболеваний, о которых мы уже и перестали говорить, посчитав, что этот вопрос закрыт, все решено. Поэтому мне кажется, что создание такого совета очень актуально, своевременно, и он будет работать. Никита Рачиловский:

А какие сегодня есть угрозы биологической безопасности? Особенно ли это актуально, учитывая, что есть американские биолаборатории на территории Украины?

Анатолий Щастный:

Если говорить вообще о биологических лабораториях, действительно, они работают во всех странах, но мы рассматриваем немножко в другом ракурсе, что биолаборатории США по периметру нашего Союзного государства расположены, в Украине, в Грузии. И чем занимаются эти лаборатории в свете геополитической обстановки, конечно, нас очень интересует и где-то, будем говорить откровенно, настораживает. Потому что биологическое оружие – это очень страшно, это огромная распространенность, это огромная летальность, и, конечно, будем говорить так, что мы этого не допустим. Поэтому меры профилактики, работы уже очерчены. Я уже сказал, что это и в сельском хозяйстве много вопросов, и в растениеводстве, и в медицине, конечно. Поэтому вопрос биологической безопасности как никогда актуален. Никита Рачиловский:

Сейчас на Западе активно продвигают тему, что началась новая пандемия снова. Как бы вы это прокомментировали?

Анатолий Щастный:

Вы знаете, у нас есть свой опыт, который доказал свою состоятельность, когда мы работали во время коронавирусной пандемии. И я думаю, наше правительство, здравоохранение, медицина не ориентируются на то, как преподнесут те или иные средства массовой информации или другие правительства каких-то стран, будет пандемия или нет. У нас есть четкие критерии заболеваемости, как распространяется инфекция, какие группы населения подвергаются риску и так далее. Вот в этом ключе мы и работаем. Мы уже не раз говорили, что у нас сохранена стройная система борьбы с инфекционными заболеваниями, включая инфекционные больницы, о которых было так много дискуссий. Но это уже все доказано за время пандемии. Поэтому сейчас из средств массовой информации и данных медицинских учреждений основной штамм – это омикрон. Да, он действительно быстро распространяется, но все-таки не настолько опасен своими осложнениями. Почему электронные сигареты не помогают избавиться от зависимости? Никита Рачиловский:

Как опытный медик и хирург, скажите, пожалуйста, каков на самом деле вред электронных курительных устройств?

Анатолий Щастный:

Сколько я помню вопросы воспитательные – курение всегда на передовой. А сейчас им предлагается как бы абсолютно безвредная технология. Без никотина ты куришь и все остальное. Тот антураж, который ты хочешь, присутствует. Всемирная организация здравоохранения уже дала четкий ответ по электронным сигаретам, что они вредны. Пропиленгликоль, который там присутствует, ацетат, альдегиды выдыхаемые. Все это есть, это вредно, никакого здоровья абсолютно не приносит, даже если это безникотиновое. Второе, что заметили. Ведь их позиционируют еще, что кто хочет отучиться от обычной сигареты, бросить курить, он берет электронную и на этом выходит. Но оказалось, что не так. Эти исследования проводили и в азиатских странах, и в Японии, и в Корее. Это не так, потому что бывший курильщик начинает еще больше употреблять электронные сигареты. Ему не хватает. Он еще больше начинает и приходит к тому, с чего начинал – к обычным сигаретам. И еще должен сказать, что вот эти вещества в смесях, которые выдыхают, весьма небезразличны для бронхов и легких. Они аллергоопасны, вызывают многие заболевания, а учитывая, что электронной сигарете в пределах истории человечества не столько времени, как табаку, то мы еще должны это ох как изучать. Я думаю, выводы будут однозначны. «Искусственный интеллект будет занимать большой процент работы даже в здравоохранении»

Никита Рачиловский:

Медицина сегодня высокотехнологична. Стволовые клетки, нанотехнологии. Есть ли у нас базы, где мы готовим специалистов по этому направлению? И какой вы видите медицину будущего? Анатолий Щастный:

Что касается нанотехнологий, стволовых клеток, то в нашей стране работает не одно учреждение по этим направлениям. Условия у нас созданы. У нас есть специалисты по секвенированию, по молекулярно-генетическим технологиям. Это все работает. И разработки наших ученых внедрены уже и в практическое здравоохранение, особенно по стволовым клеткам, в разные направленности, при различных нозологических формах, при различных заболеваниях. Но в будущем, мне кажется, если так заглядывать вперед, искусственный интеллект будет занимать большой процент работы даже в здравоохранении. И робототехника. Она и сейчас уже присутствует в медицине. Но развитие она свое получит. В трансплантологии, я думаю, мы сможем прийти к тому, что органы будут выращиваться для тех, кому это необходимо. Вот так я вижу. И роль врача… Вероятно, уже это будет врач-координатор этих процессов. Причем он должен быть ориентирован и в информатике, и в робототехнике. То есть требования еще возрастут больше, на мой взгляд.