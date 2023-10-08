На 9 октября в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Оно будет действовать и завтра, 9 октября. Накануне на Беларусь обрушился циклон, который только в субботу оставил без электричества свыше тысячи населённых пунктов. Известно о сотнях упавших деревьев. Под ними оказались машины и строения. От бурелома велась и расчистка дорог. Аварийные бригады продолжают работу в пострадавших районах. МЧС также несёт службу в усиленном режиме. Улучшение погоды пока не предвидится. Местами по стране предстоящей ночью будут отмечаться заморозки.