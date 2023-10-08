Прямой эфир

На 9 октября в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

08 октября 2023 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На большей части территории Беларуси сохраняется сильный ветер до 15–20 метров в секунду. Актуально штормовое предупреждение синоптиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На 9 октября в Беларуси объявлено штормовое предупреждение-1

Оно будет действовать и завтра, 9 октября. Накануне на Беларусь обрушился циклон, который только в субботу оставил без электричества свыше тысячи населённых пунктов. Известно о сотнях упавших деревьев. Под ними оказались машины и строения. От бурелома велась и расчистка дорог. Аварийные бригады продолжают работу в пострадавших районах. МЧС также несёт службу в усиленном режиме. Улучшение погоды пока не предвидится. Местами по стране предстоящей ночью будут отмечаться заморозки. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Искусственный интеллект сможет заменить врача? Анатолий Щастный поделился мыслями о будущем медицины
08 октября 2023 13:59

Искусственный интеллект сможет заменить врача? Анатолий Щастный поделился мыслями о будущем медицины

Советы лунного календаря на октябрь. Что нужно сделать в саду?
08 октября 2023 12:20

Советы лунного календаря на октябрь. Что нужно сделать в саду?

В Беларуси накопали почти 2 млн тонн сахарной свеклы
08 октября 2023 10:59

В Беларуси накопали почти 2 млн тонн сахарной свеклы