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В 2023 году Китай стал вторым по величине импортёром сельхозпродукции Беларуси

08 октября 2023 14:53
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Китай стал вторым по величине импортером белорусской сельхозпродукции. Говядина, птица, молочная и другая высококачественная сельхозпродукция пользуются особой популярностью у потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году Китай стал вторым по величине импортёром сельхозпродукции Беларуси-1

Это подчеркнул посол Китая в Беларуси в Минске в интервью Центральному телевидению Китая. Говоря о последних достижениях в экономической сфере дипломат отметил, что объем двусторонней торговли в первой половине 2023 года достиг 4,5 миллиарда долларов США, что на 28 % больше, чем в прошлом году. Этому способствуют договоренности, достигнутые на высшем уровне.

В 2023 году Китай стал вторым по величине импортёром сельхозпродукции Беларуси-4

Се Сяоюн, посол Китая в Беларуси:
В конце февраля этого года Председатель Си Цзиньпин и Президент Лукашенко встретились в Пекине и подписали совместное заявление между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь о развитии всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, которое наметило курс на прагматичное сотрудничество Китая и Беларуси и демонстрирует огромные возможности и огромный потенциал двустороннего сотрудничества.

В 2023 году Китай стал вторым по величине импортёром сельхозпродукции Беларуси-7

Дипломат подчеркнул, что Беларусь – надежный партнер Пекина, и ярким тому примером является проект «Великий камень». Его инвестиционные возможности оцениваются в сумму, превышающую 1 миллиард 300 тысяч долларов. Выход в эфир интервью посла приурочили к форуму «Один пояс – один путь». Уже через неделю он соберет в Пекине представителей более чем 60 стран, включая лидеров правительств и бизнесменов.

# Беларусь-Китай # общество # Се Сяоюн # Фотофакт

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