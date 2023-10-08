В 2023 году Китай стал вторым по величине импортёром сельхозпродукции Беларуси

Китай стал вторым по величине импортером белорусской сельхозпродукции. Говядина, птица, молочная и другая высококачественная сельхозпродукция пользуются особой популярностью у потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это подчеркнул посол Китая в Беларуси в Минске в интервью Центральному телевидению Китая. Говоря о последних достижениях в экономической сфере дипломат отметил, что объем двусторонней торговли в первой половине 2023 года достиг 4,5 миллиарда долларов США, что на 28 % больше, чем в прошлом году. Этому способствуют договоренности, достигнутые на высшем уровне.

Се Сяоюн, посол Китая в Беларуси:

В конце февраля этого года Председатель Си Цзиньпин и Президент Лукашенко встретились в Пекине и подписали совместное заявление между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь о развитии всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, которое наметило курс на прагматичное сотрудничество Китая и Беларуси и демонстрирует огромные возможности и огромный потенциал двустороннего сотрудничества.