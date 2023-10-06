Лукашенко: «За показуху, как за дедовщину, железобетонно спросим»

Новости Беларуси. В вопросе обороны государства показухи быть не должно. Об этом заявил Президент в ходе рабочей поездки в Брестскую область. Там глава государства познакомился с одним из учебных объектов Министерства обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства показали места размещения личного состава, командно-наблюдательный пункт роты, а также хозяйственный блок. Прозвучал ряд важных поручений, в том числе касательно средств связи. Этот вопрос стал одним из главных для военно-промышленного комплекса Беларуси еще в 2022 году. Как показал пример СВО, радиоэлектронная борьба является незаменимой мерой в условиях современных военных действий. К середине 2024 года вопросов и недоработок по этому направлению быть не должно, подчеркнул глава государства, знакомясь с позициями мотострелкового отделения. Прозвучало и другое важное предупреждение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Никакой показухи, мужики, все должно быть как реально. Даже если будете убеждены, что нам воевать не надо, все равно надо готовиться как следует. – Так точно. – За показуху, как за дедовщину, железобетонно спросим.

Общаясь после с журналистами, глава государства отметил, что опыт ведения современной войны нашими военными усвоен в полной мере. Также Александр Лукашенко подчеркнул, что все, что было продемонстрировано сегодня, это оборона. Мы не собираемся ни на кого нападать, однако защищать свои территории будем активно.

Александр Лукашенко:

Заблаговременно будем готовиться к защите своей Родины на направлениях вероятных атак нашего государства. Не таких, как здесь, а более масштабных центров будет несколько – по периметру нашей границы. С учетом современных войн. Все здесь создавалось с учетом боевых действий в Украине и инструкторов, спасибо им, ЧВК «Вагнер», которые приезжали, рассказывали и показывали нам, как это в бою. Отличия небольшие, правда, были с теми знаниями, которыми мы обладаем, но они были. И мы рекомендации эти выполняем.

Все, что вы видели сегодня, это оборона нашего государства. Мы не наращиваем Вооруженные Силы у границ, допустим, Польши и стран Балтии, чтобы их атаковать. Мы это не делаем. Но, как вы слышали, обороняясь, мы это будем делать активно. Чтобы в любой момент перейти в наступление, если для этого нам будет необходимость. Это работа на земле. То, что вы увидели, и элементы – беспилотники в воздухе (как разведывательные). Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб.

Глава государства ответил и на другие волнующие журналистов вопросы: предстоящие выборы в Польше, взаимоотношения между Западом и Евросоюзом, поведение Зеленского и предстоящая электоральная кампания в Беларуси.