«Ужесточены требования». Кто не может приобрести собаку опасной породы?

Животные под защитой государства. После того как Президент подписал соответствующий закон, у волонтеров появилась надежда на то, что судьба, жизнь и здоровье братьев наших меньших станет большей ценностью для цивилизованного общества. Как эти вопросы будут регулироваться на уровне города, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Соответствующим законом ужесточены требования в плане приобретения и выгула собак опасных пород. Например, не может приобрести это животное человек, не достигший 18-летнего возраста, а также состоящий на учете у психиатра. Не может приобрести такое животное недееспособный человек.
Екатерина Забенько, СТВ:
Наверное, этот закон нужно изучить по максимуму всем.
Олег Корзун:
Безусловно.
Екатерина Забенько:
Потому что незнание закона не избавляет от ответственности, все мы так или иначе живем рядом с животными.
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