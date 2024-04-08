«Ужесточены требования». Кто не может приобрести собаку опасной породы?

Животные под защитой государства. После того как Президент подписал соответствующий закон, у волонтеров появилась надежда на то, что судьба, жизнь и здоровье братьев наших меньших станет большей ценностью для цивилизованного общества. Как эти вопросы будут регулироваться на уровне города, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Соответствующим законом ужесточены требования в плане приобретения и выгула собак опасных пород. Например, не может приобрести это животное человек, не достигший 18-летнего возраста, а также состоящий на учете у психиатра. Не может приобрести такое животное недееспособный человек.

Екатерина Забенько, СТВ:

Наверное, этот закон нужно изучить по максимуму всем.

Олег Корзун:

Безусловно.

Екатерина Забенько:

Потому что незнание закона не избавляет от ответственности, все мы так или иначе живем рядом с животными.

Читайте также:

«Держат дома диких животных». Как в Беларуси регулируют гуманное обращение с ними?

Найти питомцу новую семью. Чем пункт временного содержания животных отличается от приюта?

Убили ежа и замучили лебедя. Куда обращаться, чтобы наказать живодеров?