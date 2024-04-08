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В 2024-м в Минске станет почти на сотню больше открытых террас у кафе

08 апреля 2024 17:40
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Погода позволяет начать сезон летних кафе. В столице заработает свыше 600 открытых террас. Это почти на сотню больше, чем в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024-м в Минске станет почти на сотню больше открытых террас у кафе-1

Такие объекты пользуются большим спросом как у жителей, так и гостей города. Половина площадок откроется к середине месяца, остальные заработают к началу мая. Также в городе организованы зоны фуд-кортов и сезонная торговля овощами и фруктами. Запланировано множество летних мероприятий под открытым небом. Например, в Центральном ботаническом саду пройдут традиционные пикники.

В 2024-м в Минске станет почти на сотню больше открытых террас у кафе-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Будем вместе с районами проводить также большую работу с субъектами хозяйствования, чтобы жители спальных районов не были обделены такими видами стационарной торговли. Кроме того, в парках у нас будут открываться не только уже действующие объекты, проводят аукционы по правозаключению аренды на новые объекты торговли, общественного питания, а также на объекты проката.

В 2024-м в Минске станет почти на сотню больше открытых террас у кафе-7

Заработают торговые объекты и на столичных пляжах. В весенне-летний сезон традиционные места притяжения минчан – Комсомольское озеро, Дрозды и Цнянское водохранилище. Всего откроют около полусотни торговых точек и свыше 30 пунктов проката спортинвентаря.

# Торговля в Беларуси # общество # Елена Нагорная

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