В 2024-м в Минске станет почти на сотню больше открытых террас у кафе

Погода позволяет начать сезон летних кафе. В столице заработает свыше 600 открытых террас. Это почти на сотню больше, чем в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие объекты пользуются большим спросом как у жителей, так и гостей города. Половина площадок откроется к середине месяца, остальные заработают к началу мая. Также в городе организованы зоны фуд-кортов и сезонная торговля овощами и фруктами. Запланировано множество летних мероприятий под открытым небом. Например, в Центральном ботаническом саду пройдут традиционные пикники.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Будем вместе с районами проводить также большую работу с субъектами хозяйствования, чтобы жители спальных районов не были обделены такими видами стационарной торговли. Кроме того, в парках у нас будут открываться не только уже действующие объекты, проводят аукционы по правозаключению аренды на новые объекты торговли, общественного питания, а также на объекты проката.