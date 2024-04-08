Найти питомцу новую семью. Чем пункт временного содержания животных отличается от приюта?

Животные под защитой государства. После того как Президент подписал соответствующий закон, у волонтеров появилась надежда на то, что судьба, жизнь и здоровье братьев наших меньших станет большей ценностью для цивилизованного общества. Как эти вопросы будут регулироваться на уровне города, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

На территории города есть государственное предприятие «Фауна города», в котором есть гостиница для животных и пункты временного содержания. Приют и временное содержание – в чем отличие? Временное содержание – это на определенный период времени. Пункт содержания животных – насколько это? До тех пор, пока благодаря нашим волонтерам, зоозащитникам, тем же работникам «Фауны города» мы не сможем найти новую семью питомцу.

В то же время следует отметить такой момент – где будут расположены эти пункты. Если это будет в густонаселенном районе, мы будем слышать лай, вой животных – это будет определенный дискомфорт для жителей столицы. Поэтому эти моменты прорабатываем. Мы с комитетом природных ресурсов тоже рассматривали эти моменты, был выезд за пределы города. Может быть, за чертой Минска можно было бы создать это. На самом деле, это очень проблематичная тематика в части создания новых пунктов, мы их прорабатываем. Но, наверное, огорчу зоозащитников в плане того, что пока мы не выбрали, где будет располагаться такой пункт. Потому что это финансовые средства и наличие новых рабочих мест. Не каждый пойдет, сможет работать с животным, а животное нужно любить.