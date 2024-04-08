В Минской области растёт количество многодетных семей. Как государство помогает белорусам?

В Минской области растет количество многодетных семей. Их уже свыше 22 тысяч, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Способствует положительной динамике комплекс мер, в том числе экономические, социальные, трудовые гарантии и права. Разные виды пособий, семейный капитал, государственная адресная помощь, ряд единовременных выплат при рождении детей, а еще помощь с приобретением собственных квадратов. Подробнее Ангелинга Шигалева.

Ключи от собственной двушки получила и семья Колеиных. Долгое время они жили в сельской местности и даже не думали о том, что появится своя крыша. Да еще городская прописка. И вот когда родился третий ребенок, мечты стали явью.

Вероника Колеина:

Жилье мы получили по 240-му указу, льготное кредитование, которое выдается многодетным семьям. Это когда большую часть погашает государство, а уже меньшую мы сами выплачиваем.