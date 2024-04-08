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В Минской области растёт количество многодетных семей. Как государство помогает белорусам?

08 апреля 2024 17:42
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В Минской области растет количество многодетных семей. Их уже свыше 22 тысяч, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Способствует положительной динамике комплекс мер, в том числе экономические, социальные, трудовые гарантии и права. Разные виды пособий, семейный капитал, государственная адресная помощь, ряд единовременных выплат при рождении детей, а еще помощь с приобретением собственных квадратов.

Подробнее Ангелинга Шигалева.

В Минской области растёт количество многодетных семей. Как государство помогает белорусам?-1

Ключи от собственной двушки получила и семья Колеиных. Долгое время они жили в сельской местности и даже не думали о том, что появится своя крыша. Да еще городская прописка. И вот когда родился третий ребенок, мечты стали явью.

В Минской области растёт количество многодетных семей. Как государство помогает белорусам?-4

Вероника Колеина:
Жилье мы получили по 240-му указу, льготное кредитование, которое выдается многодетным семьям. Это когда большую часть погашает государство, а уже меньшую мы сами выплачиваем.

В Минской области растёт количество многодетных семей. Как государство помогает белорусам?-7

Дмитрий и Вероника Колеины с переездом не спешили, ждали пока старшие ребята подрастут, окончат школу и поступят. Потихоньку обустраивались и делали ремонт. И вот все готово. Время обживаться. Тем более в первый класс пошла младшая дочь София. И сразу в городскую школу.

Подробнее в видео.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ангелина Шигалева # Новости Минска и Минской области

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