Убили ежа и замучили лебедя. Куда обращаться, чтобы наказать живодёров?

Екатерина Забенько, СТВ: Я с удивлением узнала, что живодеры трогают не только котов и собак, то есть легкая добыча, оказывается, ежа недавно одного убили, замучили лебедя. Действительно такая проблема, в том числе с дикими животными?

Животные под защитой государства. После того как Президент подписал соответствующий закон, у волонтеров появилась надежда на то, что судьба, жизнь и здоровье братьев наших меньших станет большей ценностью для цивилизованного общества. Как эти вопросы будут регулироваться на уровне города, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

Да, действительно, имеет место такое быть, к большому сожалению. Ответственность должна быть жесткая.

Екатерина Забенько:

Какая ответственность у тех людей? Куда звонить, обращаться, жаловаться, если, например, кто-то стал свидетелем того, как мучают животное?

Олег Корзун:

К большому сожалению, у нас, в отличие от других стран, единого номера нет. Если мы обратили внимание на жестокое обращение – значит, 102, правоохранительные органы достаточно быстро реагируют на эти вещи. Уже по материалам милиции Следственным комитетом возбуждается уголовное дело. По той информации, которая у меня есть, срок до трех лет ограничения свободы.

Екатерина Забенько:

Это судимость. Очень правильно, потому что по-другому, наверное, живодеров, к сожалению, не остановить.