«Уже заново не поженимся». Как формируется единство международных организациях, рассказал Боровик

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия. Алена Сырова, СТВ:

Я хочу сказать по поводу единства. Все же единство внутри страны и внутри каких-то блоков, на мой взгляд, должно быть обусловлено единым пониманием конечной цели. То есть мы понимаем, что для Беларуси единственная важная цель – это сохранение себя той страной, которую мы знаем, любим, той, которой она есть на сегодня. Страной, в которой есть место и нашим полякам, и нашим евреям, и нашим белорусам, и нашим русским. Страной, в которой ты можешь говорить и на польском, и на белорусском, хоть на английском – на каком угодно языке – это наша главная цель. И мы должны делать все, чтобы не лишиться самого главного – суверенитета и нашего единства.

Вадим Боровик, политолог:

Когда мы говорим о блоках, то должна быть центростремительная сила, которая учитывает интересы партнеров и делает так, чтобы в блоке было хорошо и безопасно. Когда в блоке хорошо и безопасно, эта центростремительная сила и блок расширяется. Если центростремительная сила позволяет себе неуважительные высказывания, определенные действия и не обеспечивает безопасность своим союзникам, к сожалению, происходит раскол. Мы становление проходим в этом блоке, мы не должны ни в коем случае, прав Александр Лукашенко, когда он говорит о том, что то, что мы создали и имеем, нужно сохранить, потом уже заново не поженимся. Но выводы и ошибки нужно учитывать. Касательно Беларуси, первое – у нас с вами должны быть взгляды в одну сторону, это не значит, что у нас других мнений не будет, но общее понимание, куда мы идем и какие-то незыблемые ценности. И должны быть конкретные дела, каждый должен какой-то вклад внести, чтобы мы были едины, суверенны, ценили друг друга, ценили нашу страну, ценили наш родной язык, например, ценили свою культуру и прочее. Каждый какой-то небольшой вклад в общей канве, в общем понимании. Кирилл Казаков, СТВ:

Марина Александровна, в вашем понимании, единство – это что?