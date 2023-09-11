«С Казахстаном не так всё легко». Есть ли единство в ОДКБ и какие интересы преследуют страны-участницы?

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия. Алена Сырова, СТВ:

Мы приходим к пониманию того, что единство в любом мероприятии, в любом деле – ключ к победе, ключ к тому, что ты будешь сильным. Затронули момент, связанный с ОДКБ, есть ли единство в этой организации или нет? И можно ли сравнивать единство внутри одного государства с пониманием единства внутри, не знаю, политического блока, военно-политического блока?