«С Казахстаном не так всё легко». Есть ли единство в ОДКБ и какие интересы преследуют страны-участницы?

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернется дискуссия.
Алена Сырова, СТВ:
Мы приходим к пониманию того, что единство в любом мероприятии, в любом деле – ключ к победе, ключ к тому, что ты будешь сильным. Затронули момент, связанный с ОДКБ, есть ли единство в этой организации или нет? И можно ли сравнивать единство внутри одного государства с пониманием единства внутри, не знаю, политического блока, военно-политического блока?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Я не думаю, что можно сравнить единство государства и единство блока. Во-первых, интересы у разных государств будут разнообразные. То есть мы даже находимся по сути в различных регионах. Поэтому говорить о том, что у нас есть единство взглядов, например, с той же самой Арменией, Кыргызстаном и Беларусью, когда у нас проблемы абсолютно затронуты в разных регионах. И учения, которые проходили, буквально на днях завершились, с 1 по 6 сентября, они показали очень высокую слаженность и органов управления, и войск. Тот Казахстан, который был у нас совсем недавно, он дал свой результат, безусловно. Но проблемы у нас в ОДКБ остались, причем какого плана, где мы и ждали. Армения полностью отказалась от проведения совместного учения с нами, то есть фактически свернула всю свою деятельность в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. И что мы видим? Она теперь проводит совместные учения с Соединенными Штатами Америки.
Алена Сырова:
Вам могут сказать: так это же те самые наши национальные интересы, так-то мы с вами, ребята…
Андрей Богодель:
Так вот мы и говорим, что национальный интерес, когда ты находишься в рамках какого-то договора, все равно затрагивает и интересы других государств, особенно в военном плане. Что такое сегодня разыграть в военном плане, вы представьте на секунду, если бы с ОДКБ приехала бы проводить Германия или Великобритания совместные учения в этой ситуации. Ну, наверное, там бы очень сильно насторожились.
Вадим Боровик, политолог:
Я открою вам военную тайну, уже не буду называть страны, но и другие страны работали с американцами и тренировались.
Андрей Богодель:
Так давайте дальше остановимся, и с Казахстаном не так все легко.
Вадим Боровик:
Да, и с Казахстаном. Поэтому давайте так, вы тут уже сказки рассказываете. Были учения у других стран ОДКБ с Соединенными Штатами.
Андрей Богодель:
Но давайте говорить все-таки про условия, в которых эти учения происходят.
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