Уже не первый раз за последние годы. Что сейчас известно о внезапной проверке сил реагирования Беларуси?

Новости Беларуси. В белорусской армии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные отработают вопросы приведения в боевую готовность и совершат марши в назначенные районы. Держать порох сухим вынуждает обостренная геополитическая обстановка в регионе.

На южных рубежах Беларуси регулярно происходят провокации, а в соседней Польше объявлены масштабные военные учения. Ситуацию подогревает и беспрецедентная активность НАТО в еврозоне. К якобы учебным маневрам в мае привлекают больше 18 тысяч солдат.

Военная агрессия за гранью нашей внешнеполитической стратегии, не раз подчеркивал Александр Лукашенко. Однако готовность защитить свои интересы и противостоять угрозам извне – долг белорусской армии. Какой будет проверка на прочность для белорусских военнослужащих и кому выгодно накалять геополитический контур?