Уже не первый раз за последние годы. Что сейчас известно о внезапной проверке сил реагирования Беларуси?
Новости Беларуси. В белорусской армии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные отработают вопросы приведения в боевую готовность и совершат марши в назначенные районы. Держать порох сухим вынуждает обостренная геополитическая обстановка в регионе.
На южных рубежах Беларуси регулярно происходят провокации, а в соседней Польше объявлены масштабные военные учения. Ситуацию подогревает и беспрецедентная активность НАТО в еврозоне. К якобы учебным маневрам в мае привлекают больше 18 тысяч солдат.
Военная агрессия за гранью нашей внешнеполитической стратегии, не раз подчеркивал Александр Лукашенко. Однако готовность защитить свои интересы и противостоять угрозам извне – долг белорусской армии. Какой будет проверка на прочность для белорусских военнослужащих и кому выгодно накалять геополитический контур?
Тему продолжит Ксения Худолей.
Сообщение Минобороны о внезапной проверке сил реагирования не на шутку взбудоражило Сеть. Отдельным изданиям эта новость подкинула работы – придумать свою (пугающую народ) версию событий. Правда, сделать это непросто – планы и причины проверки белорусской армии профильное ведомство сразу же разложило по полкам.
Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций – подробности здесь.
Лукашенко: мы люди военные, не дай бог что случится, мы берем оружие в руки – читайте здесь.
Что будет происходить в армии? Воинские части и подразделения отработают задачи на незнакомой местности и в условиях быстро меняющейся обстановки. Постепенно состав сил будет наращиваться, чтобы проверить боеспособность и на земле, и в воздухе. Придуман сам формат обучения не сегодня – проверки 2014-го, 2016-го и неспокойного 2020 года. Быть готовыми дать отпор любым провокациям и угрозам – эту задачу Президент всегда ставил перед белорусской армией.
Лукашенко: «Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придёт или с ружьём, у нас есть чем ответить». Здесь подробности.
А в нынешней геополитической обстановке военная собранность просто необходима. На севере и востоке соседней Польши по дорогам и автомагистралям курсируют колонны спецтехники, в стране начались масштабные военные учения. Официальная Варшава просит граждан не фотографировать милитари-маршруты и готовится покрасоваться перед НАТО. Весь май Североатлантический альянс планирует вести крупнейшие учения на полигонах 19 европейских стран, а также в акватории Балтийского и Северного морей. США отправляют 12 тысяч военнослужащих, еще 6 000 солдат подготовила Европа. Аналитики уверены, это очередная попытка срежиссировать конфликт и втянуть в него Беларусь и Россию.
Киреев: есть вероятность, что Польша воспользуется формальным предлогом, чтобы перейти белорусско-польскую границу. Читайте здесь.