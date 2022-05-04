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«Не несут никакой угрозы». Началась внезапная проверка сил белорусской армии. Что это значит?

04 мая 2022 08:09
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Новости Беларуси. Внезапная проверка сил реагирования началась в белорусской армии. Военные отработают вопросы приведения в боевую готовность и совершат марши в назначенные районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не несут никакой угрозы». Началась внезапная проверка сил белорусской армии. Что это значит?-1

Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Цель проверки – оценка способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

«Не несут никакой угрозы». Началась внезапная проверка сил белорусской армии. Что это значит?-4

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе. Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

В связи с проведением проверки по дорогам будет перемещаться военная техника. Это может затруднить движение. В Министерстве обороны просят учесть эту информацию.

# Военные учения # общество # Инна Горбачева # Фотофакт

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