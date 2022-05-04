«Не несут никакой угрозы». Началась внезапная проверка сил белорусской армии. Что это значит?

Новости Беларуси. Внезапная проверка сил реагирования началась в белорусской армии. Военные отработают вопросы приведения в боевую готовность и совершат марши в назначенные районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки. Цель проверки – оценка способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе. Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

В связи с проведением проверки по дорогам будет перемещаться военная техника. Это может затруднить движение. В Министерстве обороны просят учесть эту информацию.