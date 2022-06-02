«Регион – надёжный партнёр. Вы всегда держите слово». Лукашенко о работе с Ленинградской областью

Новости Беларуси. Сотрудничество с Ленинградской областью – пример реализации белорусско-российских договоренностей. Об этом 2 июня шла речь на встрече Александра Лукашенко с губернатором этого края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Александром Лукашенко российский губернатор Александр Дрозденко встречается не первый раз. И разговор, как всегда, предметный. Ленинградская область – второй по величине потребительский рынок России. И Беларуси, понятное дело, такой партнер особо интересен. Тем более коммерческие связи налажены давно и проверены основательно.