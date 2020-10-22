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«Раскаиваюсь, прошу строго не наказывать». В одном из дворов Минска в лицо милиционера распылили перцовый газ

22 октября 2020 13:39
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Новости Беларуси. Фигурантом уголовного дела за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел стал 42-летний минчанин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о происшествии во дворе дома по улице Восточной в Минске, где 16 сентября проходило несанкционированное массовое мероприятие.

«Раскаиваюсь, прошу строго не наказывать». В одном из дворов Минска в лицо милиционера распылили перцовый газ-1

Для обеспечения безопасности там работали сотрудники РУВД. Один из участников начал препятствовать работе правоохранителей. Сперва словесно, а после грубо помешал видеосъемке. После случившегося жильцы проявили агрессию в сторону правоохранителей. На видео запечатлен момент, как один из собравшихся распылил в лицо сотрудника перцовый газ.

«Раскаиваюсь, прошу строго не наказывать». В одном из дворов Минска в лицо милиционера распылили перцовый газ-4

В настоящее время приношу извинения сотрудникам правоохранительных органов за свои действия. Раскаиваюсь, прошу строго не наказывать. Я не призываю к агрессии и не взываю к каким-либо действиям, которые направлены на сотрудников милиции при исполнении.  

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# Акции протеста # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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