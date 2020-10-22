«Раскаиваюсь, прошу строго не наказывать». В одном из дворов Минска в лицо милиционера распылили перцовый газ

Новости Беларуси. Фигурантом уголовного дела за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел стал 42-летний минчанин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о происшествии во дворе дома по улице Восточной в Минске, где 16 сентября проходило несанкционированное массовое мероприятие.