«Раскаиваюсь, прошу строго не наказывать». В одном из дворов Минска в лицо милиционера распылили перцовый газ

Новости Беларуси. Фигурантом уголовного дела за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел стал 42-летний минчанин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о происшествии во дворе дома по улице Восточной в Минске, где 16 сентября проходило несанкционированное массовое мероприятие.
Для обеспечения безопасности там работали сотрудники РУВД. Один из участников начал препятствовать работе правоохранителей. Сперва словесно, а после грубо помешал видеосъемке. После случившегося жильцы проявили агрессию в сторону правоохранителей. На видео запечатлен момент, как один из собравшихся распылил в лицо сотрудника перцовый газ.