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В МВД сообщили о задержании ещё одного агрессивного участника массовых беспорядков. Он выходил на площадь в Жлобине

22 октября 2020 10:43
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Новости Беларуси. О задержании еще одного агрессивного участника массовых беспорядков рассказали в МВД. С 10 по 11 августа молодой человек выходил на улицы Жлобина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В МВД сообщили о задержании ещё одного агрессивного участника массовых беспорядков. Он выходил на площадь в Жлобине-1

Тогда группы радикально настроенных людей забрасывали камнями милицейские автомобили. В их рядах был и 24-летний житель райцентра. Его задержали накануне силами управления по борьбе с организованной преступностью и ОМОН. Горожанин находится в ИВС и признан подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.  

В МВД сообщили о задержании ещё одного агрессивного участника массовых беспорядков. Он выходил на площадь в Жлобине-4

10 числа находился на площади в Жлобине.  

Что там было на площади?  

Скопление людей и милиция. Там встретился со знакомыми, выпили по 50 грамм. Дальше подошел в первый ряд, стали в сцепку. Милиция нам говорила: «Расходитесь» по громкоговорителю. Это все игнорировалось. Тогда уже милиция начала реагировать на это.  

Там были те, кто в сцепке стоял в первом ряду?  

Там, по-моему, и из-за них тоже выскакивали, били.  

Зачем туда вообще пошел?  

Был интерес, адреналин или что-то новое такое.  

В содеянном вообще раскаиваешься? О том, что пошел, оказывал неповиновение сотрудникам?

Да, полностью.  

В МВД сообщили о задержании ещё одного агрессивного участника массовых беспорядков. Он выходил на площадь в Жлобине-7

Фигурант не судим, представляется активным сторонником славянского неоязычества, о чем свидетельствуют татуировки на его теле.  

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# Акции протеста # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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