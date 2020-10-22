В МВД сообщили о задержании ещё одного агрессивного участника массовых беспорядков. Он выходил на площадь в Жлобине

Новости Беларуси. О задержании еще одного агрессивного участника массовых беспорядков рассказали в МВД. С 10 по 11 августа молодой человек выходил на улицы Жлобина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда группы радикально настроенных людей забрасывали камнями милицейские автомобили. В их рядах был и 24-летний житель райцентра. Его задержали накануне силами управления по борьбе с организованной преступностью и ОМОН. Горожанин находится в ИВС и признан подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

10 числа находился на площади в Жлобине.

Что там было на площади?

Скопление людей и милиция. Там встретился со знакомыми, выпили по 50 грамм. Дальше подошел в первый ряд, стали в сцепку. Милиция нам говорила: «Расходитесь» по громкоговорителю. Это все игнорировалось. Тогда уже милиция начала реагировать на это.

Там были те, кто в сцепке стоял в первом ряду?

Там, по-моему, и из-за них тоже выскакивали, били.

Зачем туда вообще пошел?

Был интерес, адреналин или что-то новое такое.

В содеянном вообще раскаиваешься? О том, что пошел, оказывал неповиновение сотрудникам?

Да, полностью.