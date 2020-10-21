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Разбил стекло служебного автомобиля и набросился на правоохранителей. В Минске задержан участник воскресной акции

21 октября 2020 06:35
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Новости Беларуси. К сожалению, не все в Беларуси стремятся к мирному диалогу. Есть среди нас те, кому ближе язык насилия. Для таких персоналий аргументы приходится находить уже силовикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Разбил стекло служебного автомобиля и набросился на правоохранителей. В Минске задержан участник воскресной акции-1

Так, задержан один из протестующих во время очередной воскресной акции в Минске, которые напали на сотрудников ОМОН. Инцидент случился 11 октября на улице Притыцкого. Группа агрессивно настроенных людей препятствовала задержанию участника несанкционированных массовых мероприятий. Один из мужчин разбил деревянным ящиком стекло служебного автомобиля, а затем набросился и на правоохранителей.  

Разбил стекло служебного автомобиля и набросился на правоохранителей. В Минске задержан участник воскресной акции-4

Как выяснилось позже, незадолго до этих событий он оказывал активное сопротивление стражам правопорядка неподалеку от стелы «Минск – город-герой». Подозреваемым оказался 38-летний житель Минской области, который ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Мужчина задержан и водворен в ИВС. Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям.  

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# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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