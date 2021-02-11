Уткин об оппозиции: они не могли с нами никак присутствовать на ВНС, чтобы смотреть на свои проигрыш и фиаско

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь же два разных философских подхода. Если мы сегодня собрались, чтобы дальше развивать Республику Беларусь – мы же по действиям, которые делает оппозиция, видим, что они чемпионат мира забрали, детский санаторий, не выходите на работу. Это разрушение. Они не могли с нами никак присутствовать на этом собрании, чтобы смотреть на свои проигрыш и фиаско.
Вадим Боровик, политический аналитик:
Они у нас украли примерно 20 % ликвидности национальной валюты, они ввели под санкции. Если вам сегодня не повысили заработную плату – пишите письма Тихановской. То, что мы будем отдавать дополнительные кредиты Российской Федерации – пишите письма Тихановской. Мы выстоим. Мы отстроим экономику, но сегодня они хотят разрушить полностью и на пепелище построить. Умные люди. Эволюционно. Если бы Костусев был настоящий бнфовец, был бы настоящий националист, он бы пришел и первый бы отстаивал национальный флаг. Он бы встал и сказал: «Я лидер партии, я гарантирую, что я против экстремизма, давайте сохраним флаг». Наплевать на флаг – это способ политической борьбы. Мы ничего не признаем, пускай рухнет режим, а мы будем строить на костях белорусов политику.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Наверное, побоялся того, что 2 700 человек сегодня выходило.
Виталий Уткин:
Давайте вернемся к нашему Президенту. Что сегодня используют фейк – бело-красный флаг, он принимает присягу. Нужно обратить внимание на личность нашего Президента: он поступил по закону, он вынес этот вопрос на референдум. Он не принимал своего никакого права как у первого лица страны, он спросил у народа. Вот философия нашего лидера и философия, которую навязывает нам сегодня оппозиция – разрухи. В этом большая разница.
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