Устроили прачечную и стирают в пакетах. Как у беженцев устроен быт спустя почти три недели жизни на границе?

Новости Беларуси. В ожидании и надежде на гуманитарный коридор на белорусско-польской границе остаются около 2 000 беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По разным причинам люди не хотят или не могут вернуться на родину. Поэтому вынуждены ждать ответа Евросоюза. Уже почти три недели белорусы оказывают поддержку беженцам. Объединяются коллективы, помощь поступает от профсоюзов, церкви, общественных организаций. Последняя информация из кризисного центра на границе у нашего корреспондента Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Вы можете видеть, за моей спиной сейчас стоят люди, они готовятся к обеду. В это время беженцев кормят. Потоки разделены. Мужчины отдельно, женщины с детками отдельно, чтобы в этой толпе никто не пострадал.