Устроили прачечную и стирают в пакетах. Как у беженцев устроен быт спустя почти три недели жизни на границе?
Новости Беларуси. В ожидании и надежде на гуманитарный коридор на белорусско-польской границе остаются около 2 000 беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По разным причинам люди не хотят или не могут вернуться на родину. Поэтому вынуждены ждать ответа Евросоюза. Уже почти три недели белорусы оказывают поддержку беженцам. Объединяются коллективы, помощь поступает от профсоюзов, церкви, общественных организаций.
Последняя информация из кризисного центра на границе у нашего корреспондента Юлии Мычки.
Юлия Мычка, корреспондент:
Вы можете видеть, за моей спиной сейчас стоят люди, они готовятся к обеду. В это время беженцев кормят. Потоки разделены. Мужчины отдельно, женщины с детками отдельно, чтобы в этой толпе никто не пострадал.
Сейчас мы видим, немножечко появилось солнышко. И это добавило настроения в этом лагере, до этого было очень пасмурно, сыро, прохладно. И, конечно, беженцы первую половину дня находились в таком полусонном состоянии. Мы поняли сегодня уже, что ажиотаж на банные процедуры потихонечку спадает. Мы посмотрели, как все-таки решают этот вопрос люди. Они приноровились, здесь есть горячая вода, есть в достаточном количестве холодная вода. И женщины даже умудрились приноровиться, устроить тут такую примитивную прачечную. Вчера мы видели, они стирали одежду в тазах, а сегодня некоторые люди даже стирали детскую одежду в пакетах. Стирают, развешивают вещи на заборах и, конечно, когда очень сыро и холодно, вещи очень долго сушат. Часть вещей сушат внутри помещения.
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Круглосуточно здесь дежурят две машины скорой помощи. Медикам приходится осматривать в сутки до 200 человек. Люди чаще всего общаются с какими-то симптомами ОРВИ. Буквально через несколько минут мы ждем, когда закончит работать бригада, у них закончится рабочая смена и мы сможем с ними пообщаться более подробно, узнать о здоровье беженцев. Потому что стало известно, что недавно здесь было обращение по поводу аппендицита, но диагноз не подтвердился в больнице. Кстати, медики говорят, что беженцы очень неохотно отправляются в больницу. Потому что они переживают, что в этот промежуток времени здесь могут быть какие-то перемены и они, не дай бог, останутся в это время в больнице.
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