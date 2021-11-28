Более 400 граждан Ирака вернулись на родину гуманитарным рейсом из Минска

Новости Беларуси. После пережитых страданий на границе, атаки светошумовыми гранатами и химическими ядами, отчаявшиеся беженцы возвращаются на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ночь на 28 ноября более 400 граждан Ирака улетели домой, так и не дождавшись пропуска в Евросоюз. Самолет «Иракских авиалиний» доставил людей в Эрбиль. Состоявшийся гуманитарный рейс – пятый за последние две недели, в организации которых Запад так и не принял участия. Всего авиарейсами из Минска на родину вернулись более 1,8 тысячи граждан Ирака.

Следующий борт планируется на 29 ноября. По информации на табло Национального аэропорта Минск, самолет из Ирака ожидают в 13:45.