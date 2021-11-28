«Собрали 600 пакетов». Что детям беженцев передала православная церковь?

Новости Беларуси. В ожидании и надежде на гуманитарный коридор на белорусско-польской границе остаются около 2 000 беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По разным причинам люди не хотят или не могут вернуться на родину. Поэтому вынуждены ждать ответа Евросоюза. Уже почти три недели белорусы оказывают поддержку беженцам. Объединяются коллективы, помощь поступает от профсоюзов, церкви, общественных организаций.

Юлия Мычка, корреспондент: Сегодня утром мы еще увидели, некоторые детки ходили с булочками в руках. Мы узнали эти булки, потому что вчера было несколько поставок гуманитарной помощи, среди них была православная церковь.

Протоиерей Анатолий Герасимук, секретарь Новогрудского епархиального управления:

По благословению архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия клирики Новогрудской епархии собрали помощь для беженцев. Ориентировались мы на деток, поэтому собрали 600 пакетов в этот раз. На этой неделе мы еще привезем помощь. Пакетики – яблочко, вафля, печенье, шоколад. Тоже переживаем очень за ситуацию на границе. Владыка Гурий всегда говорит о том, что лучше тысячу раз оказать помощь, нежели один раз оказаться в тяжелой ситуации, самому просить какого-то подаяния.