«Когда захожу в воду – щиплет, а потом классно!» В Минске набирают популярность закаливающие пробежки по воскресеньям

Новости Беларуси. Сезон воскресных закаливающих пробежек продолжается в столице. Присоединиться к морозоустойчивым любителям спорта могут все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закал-забеги проходят вокруг Комсомольского озера. По желанию можно выбрать дистанцию на 2,5 и 10 километров. После финиша столичные «моржи» могут окунуться в Свислочь.

Такие пробежки снижают риск простудных заболеваний, увеличивают работоспособность и улучшают самочувствие. Но начинать профессионалы советуют постепенно – с активных прогулок в легкой одежде. Подобных пробежек в Беларуси еще не было, но они активно практикуются в России и Скандинавии.

Ольга Воробьева, участница забега:

Участвую в забегах порядка 3 лет, решила начать бегать зимой, потому что я очень боюсь холода, а впереди очень много соревнований, которые проходят зимой. Поэтому вот решила бегать вместе с этой компанией моих единомышленников для того, чтобы закаливаться и подготовить себя к будущим забегам.

Марк Мальковский, участник закал-феста:

Я раньше очень много болел, а когда начал окунаться, почти не болею. Когда захожу в воду – щиплет, а потом классно!