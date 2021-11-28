«Когда захожу в воду – щиплет, а потом классно!» В Минске набирают популярность закаливающие пробежки по воскресеньям

Новости Беларуси. Сезон воскресных закаливающих пробежек продолжается в столице. Присоединиться к морозоустойчивым любителям спорта могут все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сезон воскресных закаливающих пробежек продолжается в столице. Присоединиться к морозоустойчивым любителям спорта могут все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Закал-забеги проходят вокруг Комсомольского озера. По желанию можно выбрать дистанцию на 2,5 и 10 километров. После финиша столичные «моржи» могут окунуться в Свислочь.
Такие пробежки снижают риск простудных заболеваний, увеличивают работоспособность и улучшают самочувствие. Но начинать профессионалы советуют постепенно – с активных прогулок в легкой одежде. Подобных пробежек в Беларуси еще не было, но они активно практикуются в России и Скандинавии.
Ольга Воробьева, участница забега:
Участвую в забегах порядка 3 лет, решила начать бегать зимой, потому что я очень боюсь холода, а впереди очень много соревнований, которые проходят зимой. Поэтому вот решила бегать вместе с этой компанией моих единомышленников для того, чтобы закаливаться и подготовить себя к будущим забегам.
Марк Мальковский, участник закал-феста:
Я раньше очень много болел, а когда начал окунаться, почти не болею. Когда захожу в воду – щиплет, а потом классно!
Сезон воскресных закал-забегов в Минске открыли 14 ноября. Стартуют участники от манежа «Динамо» на улице Даумана каждое воскресенье в 11:00.