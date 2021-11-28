Последний многодневный в году. У православных верующих начинается Рождественский пост

Длится он 40 дней, по 6 января включительно, но по своей строгости уступает Великому и Успенскому постам. Церковь учит, что верующему человеку пост необходим, чтобы настроить себя на встречу Рождества Христова, осознать тайну Боговоплощения. Кроме ограничения в пище, священники призывают воздержаться от плохих мыслей и поступков. В период поста больше времени стоит уделять молитве и добрым делам, очищая душу в преддверии самого светлого праздника в православном календаре.