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Последний многодневный в году. У православных верующих начинается Рождественский пост

28 ноября 2021 12:06
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Новости Беларуси. У православных верующих 28 ноября начинается Рождественский пост – последний многодневный в году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний многодневный в году. У православных верующих начинается Рождественский пост-1

Длится он 40 дней, по 6 января включительно, но по своей строгости уступает Великому и Успенскому постам. Церковь учит, что верующему человеку пост необходим, чтобы настроить себя на встречу Рождества Христова, осознать тайну Боговоплощения. Кроме ограничения в пище, священники призывают воздержаться от плохих мыслей и поступков. В период поста больше времени стоит уделять молитве и добрым делам, очищая душу в преддверии самого светлого праздника в православном календаре.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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