«Успех этого мероприятия был предопределён». Как появилась «Бацькава булка»?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!
Алена Сырова, СТВ:
Так вот, может быть, имеет смысл, во-первых, обращаться к каким-то праздникам, о которых мы забыли или не уделили внимание. Или создавать какие-то новые – «Бацькава булка», пожалуйста. Она прижилась.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сколько надо вложить денег, чтобы Свислочь точно ассоциировалась с «Бацькавай булкой», как «Кока-кола» с Санта Клаусом.
Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Так деньги, на самом деле, там совсем небольшие вложены. Успех этого мероприятия был предопределен тем, что идея от самого народа. Она родилась там, внизу. После визита главы государства в наш регион, когда репортаж показали по центральному каналу, у нас жители начали приходить в магазин и говорить: продайте мне эту бацькаву булку. И потом уже мы вышли на эту идею проведения такого мероприятия, которое, поверьте, я как человек, который когда-то возглавлял управление культуры облисполкома, там деньги минимальные.
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