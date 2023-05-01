«Успех этого мероприятия был предопределён». Как появилась «Бацькава булка»?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта « По существу » гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Алена Сырова, СТВ:

Так вот, может быть, имеет смысл, во-первых, обращаться к каким-то праздникам, о которых мы забыли или не уделили внимание. Или создавать какие-то новые – «Бацькава булка», пожалуйста. Она прижилась.

Кирилл Казаков, СТВ:

Сколько надо вложить денег, чтобы Свислочь точно ассоциировалась с «Бацькавай булкой», как «Кока-кола» с Санта Клаусом.