«Вытокi» – это спортивные «Дожинки». Почему фестиваль от НОК стал популярным?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Алена Сырова, СТВ:

А вот «Вытокi» – они просто взорвали страну в хорошем смысле слова. Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте так: хорошая реклама, хорошие концерты, хорошие хедлайнеры. То есть с точки зрения маркетинга все от шоу-бизнеса. Во-первых, откуда взяли такую идею, а во-вторых, как это привить, чтобы «Вытокi» начали ассоциироваться с белорусским летом? Алексей Карней, ведущий специалист отдела развития олимпийского движения НОК Беларуси, координатор проекта «Вытокi»:

Хороший вопрос, как привить. Мы все, особенно молодое поколение, почему-то разучились любить свое. Алена Сырова:

Это не модно. Кирилл Казаков:

А за границу выезжаешь, так там белорусское – это лучше всех.

Алексей Карней:

Подчеркну даже и отвечу на вопрос, как оно родилось. В 2021 году мы отмечали юбилей олимпийского комитета. У нас был уже большой опыт проведения мероприятий внутри столицы. Понятно, что минский житель более избалован. Но если на эти мероприятия приходит минчанин, то в регионах они имеют еще особый успех. И решили формат олимпийских квестов, большого количества спортивных развлечений привезти в регионы. Но под другим брендом – «Вытокi». И тем, что не одним спортом единым. Чтобы в «Вытокi» вошло и лучшее предприятие промышленности региона, лучшие продовольственные концерны. В том числе и лучшая кухня. Чтобы это была большая площадка, на которой в одном районном центре презентуются все самые лучшие достижения района. Алена Сырова:

Сколько вы уже районных центров охватили за время проведения? Алексей Карней:

На данный момент уже два сезона, это 12 районных центров. И это разные районные центры. Были такие маленькие, как Столин. Алена Сырова:

Смотрите, есть такая тема, что тому городу, который в этом году будет принимать «Дожинки», ему очень повезло, потому что его будут приводить в порядок. Кирилл Казаков:

Или День письменности. Алена Сырова:

А вот с «Вытокамі»?