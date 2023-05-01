«Вытокi» – это спортивные «Дожинки». Почему фестиваль от НОК стал популярным?
Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!
Алена Сырова, СТВ:
А вот «Вытокi» – они просто взорвали страну в хорошем смысле слова.
Кирилл Казаков, СТВ:
Давайте так: хорошая реклама, хорошие концерты, хорошие хедлайнеры. То есть с точки зрения маркетинга все от шоу-бизнеса. Во-первых, откуда взяли такую идею, а во-вторых, как это привить, чтобы «Вытокi» начали ассоциироваться с белорусским летом?
Алексей Карней, ведущий специалист отдела развития олимпийского движения НОК Беларуси, координатор проекта «Вытокi»:
Хороший вопрос, как привить. Мы все, особенно молодое поколение, почему-то разучились любить свое.
Алена Сырова:
Это не модно.
Кирилл Казаков:
А за границу выезжаешь, так там белорусское – это лучше всех.
Алексей Карней:
Подчеркну даже и отвечу на вопрос, как оно родилось. В 2021 году мы отмечали юбилей олимпийского комитета. У нас был уже большой опыт проведения мероприятий внутри столицы. Понятно, что минский житель более избалован. Но если на эти мероприятия приходит минчанин, то в регионах они имеют еще особый успех. И решили формат олимпийских квестов, большого количества спортивных развлечений привезти в регионы. Но под другим брендом – «Вытокi». И тем, что не одним спортом единым. Чтобы в «Вытокi» вошло и лучшее предприятие промышленности региона, лучшие продовольственные концерны. В том числе и лучшая кухня. Чтобы это была большая площадка, на которой в одном районном центре презентуются все самые лучшие достижения района.
Алена Сырова:
Сколько вы уже районных центров охватили за время проведения?
Алексей Карней:
На данный момент уже два сезона, это 12 районных центров. И это разные районные центры. Были такие маленькие, как Столин.
Алена Сырова:
Смотрите, есть такая тема, что тому городу, который в этом году будет принимать «Дожинки», ему очень повезло, потому что его будут приводить в порядок.
Кирилл Казаков:
Или День письменности.
Алена Сырова:
А вот с «Вытокамі»?
Алексей Карней:
Когда мы выезжаем на организационные совещания, у нас даже шуточная информация: что такое «Вытокi» – это спортивные «Дожинки».
Алена Сырова:
А почему нет?
Алексей Карней:
Действительно. И спортивная инфраструктура приходит в порядок, и центр города приходит в порядок. И люди живут в ожидании праздника. Представляете, когда весь район знает, что к ним приезжают все соседи из области.
Кирилл Казаков:
В Свислочи та же история с «булкой». Ведь, на самом деле, это же приток людей. Это и экономика, и реклама города.
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