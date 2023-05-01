«Приходишь в кафе – всё в сердечках». Каким праздником нужно заменить День святого Валентина?
Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!
Алена Сырова, СТВ:
Мне кажется, что это, Анжелика, подтвердите или опровергните, всем нам психологически проще жить до каких-то временных отсечек. До праздников, да? Вот это мы к Новому году, это у нас к Рождеству, это к Пасхе, это к 1 Мая.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ментальное планирование.
Алена Сырова:
Но сейчас, в последнее время очень модно рассуждать о том, что в связи с определенным кризисом и разделением на, скажем так, либеральных и не либеральных, на Запад и Восток, в том числе культурных ценностей, стали праздники как-то делить. Мол, это наше, это не наше. Эти мы будем праздновать, эти мы не будем праздновать. Есть праздники, которые уже плотно укоренились по тем или иным причинам в нашем сознании…
Кирилл Казаков:
Самый пример – 8, 9 мая. В зависимости от того, в какое время случилась капитуляция в Германии, празднует Европа и бывший Советский Союз. Но при этом оказалось, что через 80 лет это кардинальная важность. Либо это день, когда Европа скорбит о том, что война произошла, либо это наша страна празднует День Победы.
Алена Сырова:
Вот отношение к 1 Мая. Кирилл краткий исторический ликбез рассказал. Мы понимаем, что у нас этот праздник за все это время такой свой смысл обрел. Понимаете? То есть то, что, фактически, изначально закладывалось одним образом, мы с годами выкристаллизовали под себя. Под свой менталитет, что ли. Насколько, в принципе, корректно мое суждение, почему так? Почему ни одна страна мира не может взять какой-то определенный шаблонный день и праздновать его только так, как все остальные?
Анжелика Сафонова, психолог:
Я согласна с вами. Во-первых, время не стоит на месте. Нам не нужны демонстрации, чтобы праздновать День 1 Мая.
Алена Сырова:
100 %.
Анжелика Сафонова:
Люди идут как уважение к созидательному труду. Вообще труд – это же наше… Мы самореализовываемся. Наш Президент всегда говорит: труд, труд и еще раз труд. Каждый должен трудиться на своем месте. Поэтому для нас особое значение имеет этот праздник. Касательно того, что в наши белорусские реалии вплетают чужие праздники – это более опасно. Идет, если вы заметили, социальное заражение. Модель поведения вот этих вот чуждых нам по менталитету праздников.
Кирилл Казаков:
День святого Валентина или Хэллоуин – это, по сути, маркетинг. Здесь же нет какой-то идеологической подоплеки – просто больше продать товара. Больше сердечек в этот день, больше роз. Или какие-то карнавальные костюмы и тыквы. Но есть, я точно знаю, на уровне некоторых администраций запрещается вообще в школах праздновать. Меж тем, ты приходишь в кафе – все в сердечках. В школе сердечек нет, а здесь сердечки.
Алена Сырова:
Некоторые особо радикально настроенные наши соотечественники говорят, что что-то, значит, одно нужно запретить – тот же День святого Валентина или Хэллоуин – а, условно, 1 Мая нужно популяризировать наоборот. Но мое мнение, что мы должны не запретительным методом работать, а популяризировать свое до такой степени, чтобы при прочих равных выбирали наше.
Анжелика Сафонова:
Вы очень правы. Во-первых, всегда задавайте себе вопрос: какую эмоцию в нас поднимает тот или иной праздник? Если мы молчим сейчас о материальной выгоде, то какая эмоция при том, когда люди идут в этих мракобесных костюма? Тревога, отречение, некое неприятие. И это нормально для ментально здорового психологически человека. Почему мы празднуем День святого Валентина, но не празднуем День святого Петра и Февронии 8 июля?
Кирилл Казаков:
Это раскрученные маркетологами праздники. Как тот же самый Санта Клаус ассоциируется сейчас с «Кока-колой» – все это прекрасно понимают. Но мы, может быть, такие деньги не вкладываем в такие праздники.
Анжелика Сафонова:
Вы заметили, какой невербальный инструмент. Вы правильно сказали, это кафе, акции, фотозоны, сладости по тематике.
Алена Сырова:
Это красиво, а труд – это рутина. Вот вам и противопоставили.
Анжелика Сафонова:
Тогда нам нужно настолько все ресурсы бросить с разных сторон, чтобы настолько популяризировать. Чтобы День святого Петра и Февронии ничем не хуже был. Любовь, внимание друг к другу.
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