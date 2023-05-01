«Приходишь в кафе – всё в сердечках». Каким праздником нужно заменить День святого Валентина?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, что это, Анжелика, подтвердите или опровергните, всем нам психологически проще жить до каких-то временных отсечек. До праздников, да? Вот это мы к Новому году, это у нас к Рождеству, это к Пасхе, это к 1 Мая. Кирилл Казаков, СТВ:

Ментальное планирование. Алена Сырова:

Но сейчас, в последнее время очень модно рассуждать о том, что в связи с определенным кризисом и разделением на, скажем так, либеральных и не либеральных, на Запад и Восток, в том числе культурных ценностей, стали праздники как-то делить. Мол, это наше, это не наше. Эти мы будем праздновать, эти мы не будем праздновать. Есть праздники, которые уже плотно укоренились по тем или иным причинам в нашем сознании… Кирилл Казаков:

Самый пример – 8, 9 мая. В зависимости от того, в какое время случилась капитуляция в Германии, празднует Европа и бывший Советский Союз. Но при этом оказалось, что через 80 лет это кардинальная важность. Либо это день, когда Европа скорбит о том, что война произошла, либо это наша страна празднует День Победы. Алена Сырова:

Вот отношение к 1 Мая. Кирилл краткий исторический ликбез рассказал. Мы понимаем, что у нас этот праздник за все это время такой свой смысл обрел. Понимаете? То есть то, что, фактически, изначально закладывалось одним образом, мы с годами выкристаллизовали под себя. Под свой менталитет, что ли. Насколько, в принципе, корректно мое суждение, почему так? Почему ни одна страна мира не может взять какой-то определенный шаблонный день и праздновать его только так, как все остальные?

Анжелика Сафонова, психолог:

Я согласна с вами. Во-первых, время не стоит на месте. Нам не нужны демонстрации, чтобы праздновать День 1 Мая. Алена Сырова:

100 %. Анжелика Сафонова:

Люди идут как уважение к созидательному труду. Вообще труд – это же наше… Мы самореализовываемся. Наш Президент всегда говорит: труд, труд и еще раз труд. Каждый должен трудиться на своем месте. Поэтому для нас особое значение имеет этот праздник. Касательно того, что в наши белорусские реалии вплетают чужие праздники – это более опасно. Идет, если вы заметили, социальное заражение. Модель поведения вот этих вот чуждых нам по менталитету праздников. Кирилл Казаков:

День святого Валентина или Хэллоуин – это, по сути, маркетинг. Здесь же нет какой-то идеологической подоплеки – просто больше продать товара. Больше сердечек в этот день, больше роз. Или какие-то карнавальные костюмы и тыквы. Но есть, я точно знаю, на уровне некоторых администраций запрещается вообще в школах праздновать. Меж тем, ты приходишь в кафе – все в сердечках. В школе сердечек нет, а здесь сердечки. Алена Сырова:

Некоторые особо радикально настроенные наши соотечественники говорят, что что-то, значит, одно нужно запретить – тот же День святого Валентина или Хэллоуин – а, условно, 1 Мая нужно популяризировать наоборот. Но мое мнение, что мы должны не запретительным методом работать, а популяризировать свое до такой степени, чтобы при прочих равных выбирали наше.