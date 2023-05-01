Какие символы заложены в «чернобыльской поездке» Лукашенко? Объяснил Алексей Дзермант

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Наступила череда важных весенних праздников: Пасха, Радуница, Первомай, День Победы. Эти праздники – святые дни, святы почитания жизни, предков, возрождения и Победы очень важны для нас – восточных славян, белорусов, русских и украинцев. В них раскрываются наши ценности и наше мировоззрение.

И, конечно же, становится понятной суть политики нашего государства, ведь не зря Президент на годовщину чернобыльской трагедии посещает пострадавшие от нее территории, которые, кстати, могут быть двойным символом. Ведь именно там, на Полесье, можно отыскать древнейшие корни славян – их прародину. И именно эти земли стали символом возрождения после одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества.

Но больше всего в кадрах общения Александра Лукашенко с местными жителями поражают люди, которые ценят внимание Президента, благодарят его и в целом поддержку государства, просят оставаться во главе страны как можно дольше. Это действительно что-то очень древнее, глубоко славянское. Прямое, искреннее общение лидера страны с простыми людьми, возможность высказать ему не только слова благодарности, но и замечания, жалобы – все, что волнует обычного человека на земле. За это и ценят Александра Лукашенко не только у нас, но и во всем мире. Самое важное видеть настроения наших людей, давать ответы на их вопросы, разъяснять политику государства. Конечно, сейчас больше всего беспокоят вопросы войны и мира. И это понятно, когда в соседней близкой стране идет жуткая бойня, а с этой страной ведь многие связаны родственными и иными узами. Нельзя просто равнодушно за этим наблюдать якобы со стороны. Президент все терпеливо разъясняет, дает понятный ответ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу подчеркнуть: мы мирные люди и чужой земли нам не надо. Алексей Дзермант:

Нужно без устали повторять эти слова: о мире, о созидании, о согласии внутри нашей страны. Просто потому, что да – они определяют наше сознание, направляют его на действительно важное для сохранения нашей привычной жизни, это и есть наши ценности. Иногда нам кажется, что и эти ценности и все, что мы имеем – это как бы само собой разумеется. Мы дышим ими как воздухом и не замечаем, откуда все взялось и как важно это сохранить. Тут легче всего понять на контрасте: посмотрите на страну-соседку – богатейшее наследство, доставшееся от советской эпохи, сейчас уже даже не разворовывается, а сгорает в пламени войне. Так вот нужно понимать, как они дошли до такого, почему у них там все это происходит, что мы ни в коем случае и никогда не должны допустить у себя. В общем важно поставить правильный диагноз, чтобы не допустить эти симптомы у себя. Лукашенко: лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт. Подробнее.