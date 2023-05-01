Николай Мысливец: «Хорошо, есть 1 Мая, но есть просто труд как основа благосостояния человека и общества»

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему! Кирилл Казаков, СТВ:

Этот день вошел в том числе и в нашу топонимику. Есть Первомайский район города Минска. Есть улица Первомайская практически в каждом втором городе Беларуси. Станция метро Первомайская. Но, с другой стороны, не все до конца понимают, что это за праздник. У нас появляются праздники, к которым нам необходимо привыкать. Например, я удивился, оказывается, Пасха популярнее Нового года. Алена Сырова, СТВ:

А давайте сразу обратимся к этим цифрам.

Кирилл Казаков:

Давайте глянем. Просто поговорим. На самом деле мы, вроде, знаем, что Новый год – это важный праздник. Но, оказывается, Пасха важнее Нового года. Первомай, оказывается, не самый непопулярный праздник. И в итоге получается, что мы живем в некой даже такой, как мне кажется, не совсем правильной реальности. Не до конца понимаем, что мы празднуем. Может быть, мы заблуждаемся в этом. Алена Сырова:

Может быть, живем какими-то клише. Кирилл Казаков:

Вот, смотрите. Пасха католическая и православная у нас более популярный праздник, чем Новый год. Хотя, казалось бы…

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Давайте прокомментируем, начиная с того, что вы сказали про реальность. Правильная она или не совсем правильная? Наверное, оттолкнемся от того, что реальность многообразна. Есть государствообразующие праздники, к которым мы еще будем обращаться. Но кроме государствообразующих праздников есть те памятные даты, которые еще более традиционны в наших представлениях. Как те же религиозные праздники. Чем те государственные праздники, с которыми мы связываем начало белорусской государственности. Это еще одно измерение. И третье измерение. Каждый праздник что-то выражает. Если мы говорим о государственных праздниках, в частности 1 Мая, День труда. Хорошо, есть 1 Мая, но есть просто труд как основа благосостояния человека и общества, есть труд как основополагающая деятельность. Кирилл Казаков:

Есть у нас даже такое устоявшееся выражение (правда, не у нас, а у россиян, так мы живем в этом информационном пространстве) – майские праздники. Даже мем есть такой «давай после майских». У нас эти майские праздники начинаются 1 Мая, заканчиваются 9 Мая. Для народа… Просто по вашим даже цифрам – разделение на эти два праздника есть либо майские – это один сплошной большой выходной? Николай Мысливец:

Как государственные праздники, безусловно, разделение есть. И мы все понимаем, свой смысл есть у праздника 1 Мая и особый сакральный смысл есть у праздника 9 Мая.