Почти 700 лет общего трудового стажа. Уникальная династия хлеборобов работает в Ивьевском районе

Новости Беларуси. Почти 700 лет общего семейного стажа, из них более 550 – в сельхозпредприятии Ивьевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта трудовая династия хлеборобов берет начало еще в XIX веке от семьи Комар, а теперь уже их внуки продолжают начатое дело. И относятся к нему не просто по-рабочему – по-семейному. А это большой плюс к качеству труда. Сохраняя лучшие традиции сельского хозяйства – репортаж Галины Буро.

Это одна из последних закупок – комбайн кормоуборочный. Благодаря ему у нас заготовка кормов на высшем уровне.

Постоянное обновление машинного парка, а еще исправная техника для него в приоритете. Больше 30 лет Виктор Кульнис работает в сельхозпредприятии «Баума». От механика до главного инженера – все благодаря трудолюбию, которое передалось с молоком матери. Родители, брат, а также бабушка и дедушка работали в этом же хозяйстве.

Виктор Кульнис, главный инженер сельхозпредприятия «Баума»:

Тянет меня к сельскому хозяйству, даже в отпуске мне уже хочется на работу. Не люблю я город. Я в гости съездил, очень тянуло домой. Мне дома и воздух лучше и привычнее.

Трудовая династия его семьи берет начало еще в XIX веке. Больше десятка родственников в разные годы работали в сельском хозяйстве.

Галина Буро, корреспондент:

Общий трудовой стаж династии впечатляет – почти 700 лет, причем большую часть времени представители семьи проработали именно в этом сельхозпредприятии.

Труд на земле предков, со всей ответственностью перед ними и уж точно по зову сердца. Жена Мария Кульнис вслед за мужем устроилась в хозяйство завскладом. В этом году супруги отметят уже жемчужную свадьбу – 30 лет рука об руку и дома, и на работе.

Мария Кульнис, заведующая складом сельхозпредприятия «Баума»:

Моя свекровь работала здесь также бухгалтером. Да, ответственность, конечно, есть, и какая-то гордость за то, что в такой семье. Вот на одном рабочем месте я уже работаю 18 лет.

Достойный пример и мама Виктора. Именно родители привили мужчине любовь к работе на земле. Альбина Леоновна, труженица с 40-летним стажем, главным в жизни считает честный труд.

Альбина Кульнис, жительница агрогородка Геранены:

Я замуж пришла в это хозяйство. Лен рвали, все рабілі в колхозе. У нас 8 детей, я самая младшая. И вот все мы такие трудолюбивые и дружные. У нас заведено работать, а не лодырничать.

Успех каждого хозяйства именно за такими людьми, кто остается верен своему делу и профессии.

Дмитрий Буйко, директор сельхозпредприятия «Баума»:

Знания передаются из поколения в поколение, поэтому они держатся своего рабочего места, осознают сложность своей работы, ответственность, поэтому побольше бы таких династий.

И хоть сыновья Виктора и Марии решили пойти в энергетику, семейное дело в этом хозяйстве не заканчивается.

Как раз в тот год у нас старший племянник женился, мы смеялись, что это все не случайно получилось. И вот, за 7 лет мы поняли, что не случайно, потому что у двух племянников за 7 лет у нас 4 внучки по соседству родились.