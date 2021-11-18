Усо Шаро: они химатаку на детей, женщин, беременных. Это что за действия? У меня нет слов!

В пункте временного пребывания для новой группы подготовили дополнительные площади. После 11 суток, проведенных у колючего забора на холоде и сырой земле, сейчас люди чувствуют себя в безопасности.

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. После атаки, совершенной польскими карателями, у колючего забора Польши не осталось ни одного беженца. Люди увидели истинное лицо европейской демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все, кто находился в стихийном лагере, перешли в пункт временного приема беженцев, организованный в логистическом центре по поручению Президента.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы находимся на белорусско-польской границе? в том месте, где еще совсем недавно, утром, находился полевой лагерь беженцев. Два дня назад они разбили его здесь, тут находились около 1 000 человек. Это те люди, которые не захотели по каким-то причинам переходить вместе со всеми в комфортные условия, в логистический центр. Сегодня утром они организованно снялись отсюда и все-таки ушли туда, в ТЛЦ «Бремино-Брузги». Много палаток осталось, бросали даже личные вещи, рюкзаки, еду. У людей последняя надежда осталась на помощь белорусов.

Немаловажную роль сыграли здесь и переводчики, которые приехали 17 ноября в логистический центр. Переводчики, которые переводят с английского на русский, чтобы облегчить контакт с беженцами, и переводчики, которые знают курдский язык. Это представители езидов. Здесь и представители с белорусской стороны и даже с российской.

Приехал, например, представитель езидов из Барнаула. Он привез гуманитарную помощь и помог пообщаться с беженцами, рассказать их истории. Он, конечно, в шоке от того, что рассказывают эти люди. Вот что он рассказал.