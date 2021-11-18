Усо Шаро: они химатаку на детей, женщин, беременных. Это что за действия? У меня нет слов!

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. После атаки, совершенной польскими карателями, у колючего забора Польши не осталось ни одного беженца. Люди увидели истинное лицо европейской демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все, кто находился в стихийном лагере, перешли в пункт временного приема беженцев, организованный в логистическом центре по поручению Президента.
В пункте временного пребывания для новой группы подготовили дополнительные площади. После 11 суток, проведенных у колючего забора на холоде и сырой земле, сейчас люди чувствуют себя в безопасности.
На границе работают съемочные группы СТВ. Корреспондент Сергей Шуманский выходит на прямую связь.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы находимся на белорусско-польской границе? в том месте, где еще совсем недавно, утром, находился полевой лагерь беженцев. Два дня назад они разбили его здесь, тут находились около 1 000 человек. Это те люди, которые не захотели по каким-то причинам переходить вместе со всеми в комфортные условия, в логистический центр. Сегодня утром они организованно снялись отсюда и все-таки ушли туда, в ТЛЦ «Бремино-Брузги». Много палаток осталось, бросали даже личные вещи, рюкзаки, еду. У людей последняя надежда осталась на помощь белорусов.
Немаловажную роль сыграли здесь и переводчики, которые приехали 17 ноября в логистический центр. Переводчики, которые переводят с английского на русский, чтобы облегчить контакт с беженцами, и переводчики, которые знают курдский язык. Это представители езидов. Здесь и представители с белорусской стороны и даже с российской.
Приехал, например, представитель езидов из Барнаула. Он привез гуманитарную помощь и помог пообщаться с беженцами, рассказать их истории. Он, конечно, в шоке от того, что рассказывают эти люди. Вот что он рассказал.
Усо Шаро, представитель общины курдов-езидов в России:
Люди уже благодарят правительство Беларуси. Третий день получают чай, горячие обеды, горячие ужины – пожалуйста. Скорая помощь стоит. Люди страдают от действий этих варваров, которые своими действиями в XXI веке... На улице -2 градуса, а они людей холодной водой топят. Они химатаку на детей, стариков, женщин, беременных женщин. Это что за действия? Пусть господин Байден не Лукашенко подсказывает, пусть свои действия… Вот его служанки, вот его подчиненные. У меня нет слов!