Представитель Беларуси при ООН: «Кризис и тематика вокруг работы с беженцами внесли раскол в единую позицию внутри ЕС»

Новости Беларуси. Впервые миграционный вопрос стал особенно острой темой, когда усилился сирийский кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным на середину ноября 2021 года, в мире насчитывают 84 миллиона беженцев. Как минимум 3 000 из них находятся сейчас на белорусско-польской границе.

Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве:

Тема перемещенных лиц, беженцев, мигрантов находится в постоянном фокусе зрения Министерства иностранных дел в партнерстве с нашими компетентными органами, Министерства внутренних дел прежде всего. И на площадке Женевы она постоянно возникает. Этот же миграционный кризис и тематика вокруг работы с беженцами внесли раскол в единую позицию внутри Европейского союза. Определился целый ряд стран, включая наших соседей – Польшу и прибалтийские государства, которые не хотят разделять единую позицию Евросоюза о том, что необходимо принимать беженцев.

На фоне текущего нарушения Польшей, Литвой и Латвией международного права в сфере Института беженства и права на убежище другие государства ЕС, я думаю, это ни для кого не секрет, продолжают принимать на ежедневной основе сотни, а в некоторые дни и тысячи, беженцев. Поэтому позицию чиновников Еврокомиссии в Брюсселе, когда они одной рукой призывают соблюдать международные обязательства в сфере работы с беженцами, а с другой стороны демонстрируют свое единство с очевидными нарушениями в действиях Польши, Литвы, Латвии, как минимум можно назвать двуличной.