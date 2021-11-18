Представитель Беларуси при ООН: «Кризис и тематика вокруг работы с беженцами внесли раскол в единую позицию внутри ЕС»

Новости Беларуси. Впервые миграционный вопрос стал особенно острой темой, когда усилился сирийский кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным на середину ноября 2021 года, в мире насчитывают 84 миллиона беженцев. Как минимум 3 000 из них находятся сейчас на белорусско-польской границе.
Об отношении ООН к сложившейся ситуации рассказал Юрий Амбразевич.
Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве:
Тема перемещенных лиц, беженцев, мигрантов находится в постоянном фокусе зрения Министерства иностранных дел в партнерстве с нашими компетентными органами, Министерства внутренних дел прежде всего. И на площадке Женевы она постоянно возникает. Этот же миграционный кризис и тематика вокруг работы с беженцами внесли раскол в единую позицию внутри Европейского союза. Определился целый ряд стран, включая наших соседей – Польшу и прибалтийские государства, которые не хотят разделять единую позицию Евросоюза о том, что необходимо принимать беженцев.
На фоне текущего нарушения Польшей, Литвой и Латвией международного права в сфере Института беженства и права на убежище другие государства ЕС, я думаю, это ни для кого не секрет, продолжают принимать на ежедневной основе сотни, а в некоторые дни и тысячи, беженцев. Поэтому позицию чиновников Еврокомиссии в Брюсселе, когда они одной рукой призывают соблюдать международные обязательства в сфере работы с беженцами, а с другой стороны демонстрируют свое единство с очевидными нарушениями в действиях Польши, Литвы, Латвии, как минимум можно назвать двуличной.
Хочу отметить, что Беларусь находится в регулярном контакте с секретариатами международных организаций, которые расположены в Женеве. Мы на постоянной основе на экспертном уровне работаем с секретариатами, снабжаем их соответствующей информацией. В последние дни расширен и диалог на высокий уровень. Подобные встречи позволяют нам доносить белорусскую позицию до руководства секретариатов международных организаций. Хочу подчеркнуть, что со стороны руководства секретариатов международных организаций в адрес Беларуси не имеется никаких претензий и обвинений о том, что наша страна нарушает какие-то нормы международного права, в том числе и наше национальное законодательство.
Беларусь надеется на то, что соответствующие подразделения управления четко зафиксируют те нарушения прав человека, которые допускают наши партнеры, противодействуя беженцам и мигрантам, искателям убежища в их легальных попытках получения статуса беженцев на территории сопредельных с Беларусью стран.
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