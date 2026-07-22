Темп уборочной заметно вырос! Как в Беларуси выполняют поручения Президента после селекторного совещания

После республиканского селекторного совещания темп уборочной заметно вырос. Главная задача, поставленная Президентом, – максимально использовать каждый погожий день и обеспечить безусловное соблюдение технологической дисциплины. Поэтому сегодня в полях работают в усиленном режиме не только механизаторы. Ход жатвы находится на личном контроле председателей райисполкомов, ведь за организацию кампании и ее результаты каждый руководитель отвечает персонально.

Уборочная идет по всей стране. Но расслабляться времени нет. По поручению главы государства уже со следующей недели темпы уборки должны выйти на уровень не менее 6–8 процентов площадей в сутки. (подробности). Прямо сейчас уборочный конвейер продолжается далеко за пределами полей. Новый урожай круглосуточно принимают зерносушильные комплексы и комбинаты хлебопродуктов, где формируется продовольственный запас страны. Как регионы выполняют поручения Президента и почему сегодня на уборочной задействованы практически все службы агропромышленного комплекса – в нашем большом репортаже.

На полях птицефабрики «Рассвет» идет заготовка озимого рапса. Для хозяйства эта культура стратегическая, под нее отвели более 400 гектаров. Половина из них уже убрана. В Гомельской области убрано 30% запланированных площадей зерновых, зернобобовых и рапса. В «Рассвете» не боятся экспериментировать: в этом году впервые посеяли 25 гектаров масличного льна. Из него планируют получать питательный жмых для животных: за пятилетку объемы выпуска на птицефабрике выросли на 125 %, в год предприятие производит 25 тысяч тонн мяса бройлера. Чтобы и дальше расширять сырьевую базу, предприятие присоединяет новые земли в соседнем районе.

Требование Президента – превзойти прошлогодние показатели и собрать более 11 миллионов тонн зерна. Ставка на железную дисциплину и минимизацию потерь на полях. Однако безупречно соблюсти технологию невозможно без главного ресурса – людей на местах. Напряженный график жатвы обнажил кадровый вопрос, который сегодня требует нестандартных и оперативных решений. Мобилизовать все имеющиеся ресурсы и отправить на помощь селу управленцев – такую задачу глава государства поставил перед руководством страны накануне во время селекторного совещания по уборочной. «Контролеров у нас хватает!» Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на уборке урожая.

Управлять уборочной нужно в поле, а не из окна кабинета – прямое поручение Президента местная вертикаль приняла как руководство к действию. Руководители районов теперь лично координируют работу прямо на передовой продовольственного фронта, оперативно решая вопросы с кадрами и техникой. Александр Новиков, председатель Гомельского райисполкома, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси:

Мой рабочий день начинается и заканчивается с общения с каждым руководителям сельхозпредприятий. Обсуждаются различные вопросы, даже текущие вопросы на первый взгляд и незначительные. От текущего ремонта техники, который возник в моменте (замена ремня либо подшипника). Если у руководителя есть какие-то проблемы, он оперативно обращается, подключаемся, решаем эту проблему. Потому что мы понимаем, что каждый час, каждая минута простоя комбайна – это потеря нашего урожая.

Особый акцент глава государства сделал на работе сушильного хозяйства страны. Ведь собрать зерно с поля – это лишь половина дела. В условиях капризной летней погоды именно от надежности зерносушильных комплексов зависит сохранность будущего каравая. Александр Лукашенко накануне жестко предупредил руководителей на местах: любой простой техники или порча сырья из-за бесхозяйственности будут трактоваться как саботаж. Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Чтобы принять будущий урожай в Витебской области отремонтировали более 500 зерносушилок. Существенную помощь в этом деле оказали силовые структуры.

Сельхозпредприятие «Беленево» подготовило свой комплекс еще до начала жатвы. Мощное оборудование способно перерабатывать до 170 тонн зерна в сутки. Петр Шарец, исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия «Беленево»:

Зерно поступает определенной влажности с поля. Допустим, 18-20 %. Его надо доводить до 13-14, до кондиции – то есть до сухого состояния, чтобы оно могло сохраниться и сберечь семенные свойства. Ресурс данного комплекса ориентировочно 25-30 лет. Лет 5-6 он еще, я думаю, без объемного ремонта может работать. Ну, конечно, надеемся либо на модернизацию, либо новый, либо дополнительный комплекс еще к этому поставить. В хозяйстве, где пашней занято более 6,5 тысячи гектаров, сушильный комплекс загружен на максимум. И это общая картина для севера страны: здесь рассчитывают собрать весомый каравай – 1 миллион 200 тысяч тонн зерна с учетом рапса и кукурузы.