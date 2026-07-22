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Темп уборочной заметно вырос! Как в Беларуси выполняют поручения Президента после селекторного совещания

22 июля 2026 17:06
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После республиканского селекторного совещания темп уборочной заметно вырос. Главная задача, поставленная Президентом, – максимально использовать каждый погожий день и обеспечить безусловное соблюдение технологической дисциплины.

Поэтому сегодня в полях работают в усиленном режиме не только механизаторы. Ход жатвы находится на личном контроле председателей райисполкомов, ведь за организацию кампании и ее результаты каждый руководитель отвечает персонально.

Темп уборочной заметно вырос! Как в Беларуси выполняют поручения Президента после селекторного совещания-2

Уборочная идет по всей стране. Но расслабляться времени нет. По поручению главы государства уже со следующей недели темпы уборки должны выйти на уровень не менее 6–8 процентов площадей в сутки. (подробности).

Прямо сейчас уборочный конвейер продолжается далеко за пределами полей. Новый урожай круглосуточно принимают зерносушильные комплексы и комбинаты хлебопродуктов, где формируется продовольственный запас страны.

Как регионы выполняют поручения Президента и почему сегодня на уборочной задействованы практически все службы агропромышленного комплекса – в нашем большом репортаже.

Темп уборочной заметно вырос! Как в Беларуси выполняют поручения Президента после селекторного совещания-4

На полях птицефабрики «Рассвет» идет заготовка озимого рапса. Для хозяйства эта культура стратегическая, под нее отвели более 400 гектаров. Половина из них уже убрана.

В Гомельской области убрано 30% запланированных площадей зерновых, зернобобовых и рапса.

В «Рассвете» не боятся экспериментировать: в этом году впервые посеяли 25 гектаров масличного льна. Из него планируют получать питательный жмых для животных: за пятилетку объемы выпуска на птицефабрике выросли на 125 %, в год предприятие производит 25 тысяч тонн мяса бройлера. Чтобы и дальше расширять сырьевую базу, предприятие присоединяет новые земли в соседнем районе.

Темп уборочной заметно вырос! Как в Беларуси выполняют поручения Президента после селекторного совещания-6

Требование Президента – превзойти прошлогодние показатели и собрать более 11 миллионов тонн зерна. Ставка на железную дисциплину и минимизацию потерь на полях. Однако безупречно соблюсти технологию невозможно без главного ресурса – людей на местах.

Напряженный график жатвы обнажил кадровый вопрос, который сегодня требует нестандартных и оперативных решений. Мобилизовать все имеющиеся ресурсы и отправить на помощь селу управленцев – такую задачу глава государства поставил перед руководством страны накануне во время селекторного совещания по уборочной.

«Контролеров у нас хватает!» Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на уборке урожая.

Темп уборочной заметно вырос! Как в Беларуси выполняют поручения Президента после селекторного совещания-8

Управлять уборочной нужно в поле, а не из окна кабинета – прямое поручение Президента местная вертикаль приняла как руководство к действию. Руководители районов теперь лично координируют работу прямо на передовой продовольственного фронта, оперативно решая вопросы с кадрами и техникой.  

Александр Новиков, председатель Гомельского райисполкома, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Беларуси:
Мой рабочий день начинается и заканчивается с общения с каждым руководителям сельхозпредприятий. Обсуждаются различные вопросы, даже текущие вопросы на первый взгляд и незначительные. От текущего ремонта техники, который возник в моменте (замена ремня либо подшипника). Если у руководителя есть какие-то проблемы, он оперативно обращается, подключаемся, решаем эту проблему. Потому что мы понимаем, что каждый час, каждая минута простоя комбайна – это потеря нашего урожая.

Темп уборочной заметно вырос! Как в Беларуси выполняют поручения Президента после селекторного совещания-10

Особый акцент глава государства сделал на работе сушильного хозяйства страны. Ведь собрать зерно с поля – это лишь половина дела. В условиях капризной летней погоды именно от надежности зерносушильных комплексов зависит сохранность будущего каравая. Александр Лукашенко накануне жестко предупредил руководителей на местах: любой простой техники или порча сырья из-за бесхозяйственности будут трактоваться как саботаж.    

Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании.

Чтобы принять будущий урожай в Витебской области отремонтировали более 500 зерносушилок. Существенную помощь в этом деле оказали силовые структуры.

Темп уборочной заметно вырос! Как в Беларуси выполняют поручения Президента после селекторного совещания-12

Сельхозпредприятие «Беленево» подготовило свой комплекс еще до начала жатвы. Мощное оборудование способно перерабатывать до 170 тонн зерна в сутки.

Петр Шарец, исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия «Беленево»:
Зерно поступает определенной влажности с поля. Допустим, 18-20 %. Его надо доводить до 13-14, до кондиции – то есть до сухого состояния, чтобы оно могло сохраниться и сберечь семенные свойства. Ресурс данного комплекса ориентировочно 25-30 лет. Лет 5-6 он еще, я думаю, без объемного ремонта может работать. Ну, конечно, надеемся либо на модернизацию, либо новый, либо дополнительный комплекс еще к этому поставить.

В хозяйстве, где пашней занято более 6,5 тысячи гектаров, сушильный комплекс загружен на максимум. И это общая картина для севера страны: здесь рассчитывают собрать весомый каравай – 1 миллион 200 тысяч тонн зерна с учетом рапса и кукурузы.

Темп уборочной заметно вырос! Как в Беларуси выполняют поручения Президента после селекторного совещания-14

Урожай 2026 года уже принимают и на перерабатывающих предприятиях. Элеваторы в Гомеле работают в круглосуточном режиме, чтобы оперативно выполнить государственный заказ. Первую продукцию – озимый ячмень – на Новобелицком комбинате хлебопродуктов начали принимать еще 30 июня. Закрома пополнились на 13 тысяч тонн. А накануне к заготовке подключился и производственный участок «Гомельский КХП» – здесь приняли первую тысячу тонн продовольственного зерна.

Вячеслав Кудравец, генеральный директор предприятия «Гомельхлебопродукт»:
Мы были готовы к началу заготовки. Все производственные площадки были на 100 % подготовлены. Особое внимание было уделено лаборатории для проверки качества зерна.

Пока активную заготовку хлеба сдерживают дожди, но хлеборобам поставлена четкая задача: со следующей недели нарастить темпы и убирать не менее 6% от общей площади в сутки. И тогда битву за новый урожай страна обязательно выиграет.

# Уборочная кампания # Александр Лукашенко # Сельское хозяйство

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