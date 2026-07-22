В Литве стремительно нарастает волна социального пессимизма. Опросы общественного мнения, проведенные в этом месяце, демонстрируют шокирующие результаты: почти 70% литовцев официально признают, что дела в их стране идут все хуже. А среди пенсионеров и безработных эта цифра вообще достигает критических 80%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Паника обоснована, ведь республика прочно закрепилась в статусе одной из самых дорогих стран еврозоны. Этим летом по кошелькам граждан нанесли новый мощный удар.

С 1 июля Государственный совет по регулированию энергетики утвердил новые тарифы. Цены на газ и электроэнергию взлетели сразу на 20-25%. На этом фоне аналитики крупных банков страны экстренно пересмотрели годовой прогноз инфляции, подняв его с 3 до 5,7%. Ситуация на литовских автозаправках тоже не радует. Из-за геополитических потрясений и январского повышения внутренних акцизов средняя цена литра бензина достигла отметки в 1,55 евро. И это бьет рикошетом по стоимости продуктов и услуг. Но самый болезненный парадокс литовской политики в том, куда уходят налоги граждан.

Пока население беднеет, правительство ставит рекорды по военным расходам. Вильнюс официально стал первым в НАТО, кто поднял оборонный бюджет до рекордных 5,38% ВВП. В этом году на милитаризацию выделили почти 5 миллиардов евро. И этого оказалось мало: новый главком литовской армии в июне открыто потребовал поднять военные траты до 10% ВВП. Деньги буквально забирают у социальной сферы.

Результат такой политики – глубочайший кризис системы здравоохранения и рынка труда. Из-за дефицита финансирования больницы испытывают острую нехватку кадров. Страна стремительно стареет. Молодежь массово уезжает, рынок труда опустошается, а дефицит специалистов пытаются закрыть за счет трудовых мигрантов из Азии.

К этому добавился и полный провал в туристической отрасли. Раньше экономику подпитывали миллионы путешественников, но закрытые границы, жесткие визовые ограничения и панические статьи в местных СМИ о том, что «до большой войны рукой подать», распугали иностранных гостей. Итог печален: Литва сознательно превращает себя в депрессивную военную окраину Европы.