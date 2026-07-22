Июньская жара привела к потере урожая зерна в ЕС

Экстремально жаркая погода, наблюдавшаяся на территории ЕС в июне, сказалась на стоимости урожая зерновых культур – понижение произошло более чем на 2 млрд евро, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Согласно данным ассоциации европейских зернотрейдеров Coceral, через 4 недели после прихода высоких температур прогноз производства зерна в ЕС и Британии претерпел изменения – снижение почти на 9 млн тонн. Убыток в связи с потерей урожая может составить 2,1 млрд евро по национальным ценам на пшеницу, ячмень, кукурузу и другие зерновые – около 5% прогнозируемой стоимости урожая. Прогнозы урожая кукурузы для Евросоюза и Великобритании снизились с 57,2 млн до 52,7 млн тонн.

По размеру ущерба на первой позиции – Франция. Прогноз по республике оказался сокращен на 4,1 млн тонн на сумму около 891 млн евро, больше всего потеряно кукурузы. Также ощутимый ущерб понесла Венгрия, где прогноз урожая зерна снизился на 2,4 млн тонн (ориентировочно 444 млн евро). Испания потеряла 1,4 млн тонн (276 млн евро), ФРГ 1,4 млн тонн (233 млн евро).

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