Из-за жары в ЕС прогнозируется снижение урожая зерна

ЕС оштрафовал один из крупнейших маркетплейсов на 550 млн евро за торговлю нелегальными товарами.

По данным ассоциации европейских зернотрейдеров, прогнозы по урожаю в ЕС были экстренно пересмотрены в сторону понижения на 9 миллионов тонн.

Экстремальная жара в Европе нанесла сокрушительный удар по продовольственной безопасности региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты оценивают финансовые потери от гибели зерновых культур примерно в 2 миллиарда евро. Больше всего пострадала Франция, где прогноз по сбору зерна сократили на 4 миллиона тонн, а основной урон пришелся на кукурузу. Тяжелые последствия климатического сбоя также ощутили фермеры Венгрии, Германии и Испании.

В этих странах совокупный ущерб превысил 900 миллионов евро. Минувший июнь официально признан самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений в регионе. На многих участках в Западной Европе столбики термометров поднимались выше 40 градусов, что буквально выжгло плодородные земли и поставило под вопрос стабильность цен на продовольствие в ближайшем будущем.