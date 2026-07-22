Как ответят «взяточники, несуны, пьяницы и лентяи»? Крутой – о ходе уборочной

Контроль за исполнением каждого поручения главы государства жесткий. Сразу вслед за заявлением оборонного ведомства в рамках выполнения задач, поставленных Александром Лукашенко, в Могилевскую область отправился Дмитрий Крутой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Администрации Президента провел совещание с руководителями трех районов: Осиповичского, Глусского и Бобруйского. В условиях нестабильной погоды от аграриев требуется железная дисциплина. Задача номер один – убрать хлеб без потерь. Однако проверки контролирующих органов выявили слабые места нынешней страды. В числе проблемных вопросов – неготовность комбайнов и зерносушильных комплексов, факты приписок, отсутствие обменных фондов запчастей, потери зерна, нежелание закрепленных лиц работать на имеющейся технике. Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Подтянуть эту исполнительскую дисциплину на местах нужно фактически в режиме военного времени. Вчера уже силовыми ведомствами, и министром внутренних дел, и министром по чрезвычайным ситуациям со своими службами, соответствующие мероприятия проведены. Сегодня с нашим лидером переговорил министр обороны. И фактически те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Алгоритм очень простой. Председатель районного исполнительного комитета – это сегодня центральное звено в рамках выполнения процесса уборки, процесса жатвы. Организация общая за облисполкомом на соответствующей территории, а уже центр – председатель райисполкома. Плюс военный комиссар, военком района, плюс руководители сельскохозяйственных организаций составляют перечни, списки этих нерадивых работников, которые проштрафились, провинились, не доехали, не хотят работать или вообще совершили какие-то правонарушения. И на том участке, на котором на них рассчитывали, они сегодня отсутствуют по тем или иным причинам, значит, они будут по соответствующим спискам направлены в распоряжение Министерства обороны.