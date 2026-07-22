Оцифрованная память – в Логойске появилась памятная доска в честь Героя Советского Союза

История, доступная каждому. В рамках масштабного республиканского проекта в Логойске появилась памятная доска в честь Героя Советского Союза Федора Крылова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он известен своим подвигом, который совершил в июле 1944 года. Уничтожил гранатой врагов у деревни Репище Логойского района, а сам погиб. Солдату было всего 22 года. Объект установили на одноименной улице. На табличке размещен QR-код. Его можно отсканировать и мгновенно получить развернутую биографическую справку о герое, узнать подробности его боевого пути.

Данила Поляков, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Логойского райисполкома:

Местные жители обратились к нам с инициативой установить памятный знак в честь Героя Советского Союза Федора Крылова. Мы нашли проходное место на лесенке, чтобы люди, особенно дети, которые проходят (тут рядом школа), могли сканировать QR-код и получить подробную информацию.

В сентябре еще три таблички появятся на знаковых улицах. Работа будет вестись системно – постепенно будет появляться по 3-4 объекта.