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Консул Ирака в России и Беларуси: «Если мы будем ещё получать заявки на возвращение домой, то организуем ещё рейсы»

18 ноября 2021 14:11
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Первый самолет с беженцами на борту вылетел в Багдад из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После пережитых испытаний на границе на родину решили вернуться более 370 человек.  

Консул Ирака в России и Беларуси: «Если мы будем ещё получать заявки на возвращение домой, то организуем ещё рейсы»-1

Маджид Ал-Кинани, консул Ирака в России и Беларуси:  
Сегодня мы организовали первую такую эвакуацию, и мы хотели бы поблагодарить власть Беларуси за помощь, в том числе за организацию этого рейса, также службу аэропорта. Если мы будем еще получать заявки на возвращение домой, то организуем еще рейсы.  

Первый самолет с беженцами вылетел в Ирак. Люди готовы вернуться в разрушенные войной дома – читайте далее.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Маджид Ал-Кинани # Фотофакт

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