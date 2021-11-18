Консул Ирака в России и Беларуси: «Если мы будем ещё получать заявки на возвращение домой, то организуем ещё рейсы»

Первый самолет с беженцами на борту вылетел в Багдад из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После пережитых испытаний на границе на родину решили вернуться более 370 человек.

Маджид Ал-Кинани, консул Ирака в России и Беларуси:

Сегодня мы организовали первую такую эвакуацию, и мы хотели бы поблагодарить власть Беларуси за помощь, в том числе за организацию этого рейса, также службу аэропорта. Если мы будем еще получать заявки на возвращение домой, то организуем еще рейсы.