Выше только любовь – побывали на лучших смотровых площадках Минска
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Променад по крышам и городским высотам начинаем с гостиницы «Беларусь». Ее смотровая площадка уже давно стала точкой притяжения для романтиков и фотографов. 22-й этаж, стеклянное ограждение и ощущение, что буквально паришь над городом.
Елена Соколова, начальник отдела маркетинга и продаж «Минотель»:
Подняться сюда можно на панорамном лифте. Стоимость подъема 9 рублей, есть также специальная стоимость для групповых подъемов. Площадка расположена на высоте 75 метров. Отсюда мы можем видеть классическую панораму на город. Отлично видно Троицкое предместье, Оперный театр, кафедральный собор, парк Победы.
Город с этой точки хорош не только днем. Вечером здесь загораются совсем другие краски. Говорят, случаются самые трогательные истории.
Елена Соколова:
Днем вы можете рассмотреть все достопримечательности, если позволяет погода, воспользоваться в том числе биноклем. Что касается особенностей, можно подняться в вечернее время и посмотреть на панораму огней большого города. Кроме того, что просто посмотреть, сделать красивые снимки, можно как бонус или при необходимости организовать романтическое свидание. Не одна пара у нас сказала друг другу: да. Поэтому выше нашей площадки только любовь.
Подробности в видео.