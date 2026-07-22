Выше только любовь – побывали на лучших смотровых площадках Минска

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Променад по крышам и городским высотам начинаем с гостиницы «Беларусь». Ее смотровая площадка уже давно стала точкой притяжения для романтиков и фотографов. 22-й этаж, стеклянное ограждение и ощущение, что буквально паришь над городом.