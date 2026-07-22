Так, согласно обновленным данным Евростата, Латвия за годы так называемой евронезависимости потеряла почти пятую часть своего населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибалтика десятилетиями готовится к мнимой войне. Но враг, который их действительно может уничтожить, не носит военную форму. Демографический кризис в регионе, в отличие от танков, перешел уже все границы.

Это самый высокий показатель относительного падения численности жителей в Европейском союзе. К нынешнему лету в стране осталось чуть более 1,8 миллиона человек. Население сокращается ежегодно примерно на 15 тысяч человек. А смертность превышает рождаемость в 2,5 раза. В ответ на эту демографическую катастрофу власти предлагают одноразовые выплаты и наивные налоговые послабления, которые, как признают сами чиновники, давно утратили эффективность.

Так, в 2025 году пособие по уходу за ребенком в Латвии составляло всего 170 евро. Это меньше, чем средний счет за коммунальные услуги в обычной рижской двушке. Эксперты давно бьют тревогу, указывая, что одними лишь дотациями из демографической ямы не выбраться. Через 20 лет Латвия потеряет еще минимум 200 тысяч жителей. Прогнозы ООН тем временем рисуют мрачную картину: к концу века число граждан Прибалтики может сократиться почти вдвое.