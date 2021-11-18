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Беженец объяснил, почему не сразу перешёл с семьёй в ТЛЦ: был страх, что нас депортируют

18 ноября 2021 13:44
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Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. После атаки, совершенной польскими карателями, у колючего забора Польши не осталось ни одного беженца. Люди увидели истинное лицо европейской демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беженец объяснил, почему не сразу перешёл с семьёй в ТЛЦ: был страх, что нас депортируют-1

Все, кто находился в стихийном лагере, перешли в пункт временного приема беженцев, организованный в логистическом центре по поручению Президента.

Екатерина Забенько, СТВ:
После 16 ноября, когда режим Дуды проявил максимум агрессии по отношению к беженцам, казалось, людей уже даже не пугает перспектива холодной смерти у колючей проволоки. Польские каратели забрасывали беззащитных людей светошумовыми гранатами и травили слезоточивым газом. Силовики поливали несчастных беженцев из водометов. И пока в Беларуси решают проблемы беженцев, судьбы которых разрушил коллективный Запад, режим Дуды продолжает хладнокровно наблюдать за происходящим. На той стороне без перемен. Вооруженные до зубов солдаты, стянутая техника и крайнее равнодушие по отношению к обездоленным людям.

Беженец объяснил, почему не сразу перешёл с семьёй в ТЛЦ: был страх, что нас депортируют-4

Говорит, что мы очень благодарны Беларуси за хорошее к нам отношение в последние дни, после того, как поляки облили нас водой. Мы требуем от Ангелы Меркель, чтобы она нас пустила в Германию.

Сергей Шуманский, корреспондент:
Вы с детьми уехали? Дети пострадали от действий поляков, газа?
– Была рвота, глаза слезились, дети тоже пострадали.
– А почему сразу не шли сюда? Почему там оставались?
– У нас был страх, что если сюда придем, нас депортируют, поэтому мы рвались туда.

Беженец объяснил, почему не сразу перешёл с семьёй в ТЛЦ: был страх, что нас депортируют-7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Александр Лукашенко # Ангела Меркель # Фотофакт

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