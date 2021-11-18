Беженец объяснил, почему не сразу перешёл с семьёй в ТЛЦ: был страх, что нас депортируют

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. После атаки, совершенной польскими карателями, у колючего забора Польши не осталось ни одного беженца. Люди увидели истинное лицо европейской демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, кто находился в стихийном лагере, перешли в пункт временного приема беженцев, организованный в логистическом центре по поручению Президента.

Екатерина Забенько, СТВ:

После 16 ноября, когда режим Дуды проявил максимум агрессии по отношению к беженцам, казалось, людей уже даже не пугает перспектива холодной смерти у колючей проволоки. Польские каратели забрасывали беззащитных людей светошумовыми гранатами и травили слезоточивым газом. Силовики поливали несчастных беженцев из водометов. И пока в Беларуси решают проблемы беженцев, судьбы которых разрушил коллективный Запад, режим Дуды продолжает хладнокровно наблюдать за происходящим. На той стороне без перемен. Вооруженные до зубов солдаты, стянутая техника и крайнее равнодушие по отношению к обездоленным людям.