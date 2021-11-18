Первый самолёт с беженцами вылетел в Ирак. Люди готовы вернуться в разрушенные войной дома

Первый самолет с беженцами на борту вылетел в Багдад из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После пережитых испытаний на границе на родину решили вернуться более 370 человек. Анастасия Ярощик-Корниенко готова рассказать подробности.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Спецрейс отправился в путь. Отмечу, самолет иракских авиалиний прибыл в Минск около 13 часов. Но его обратный рейс откладывался несколько раз. Расскажу почему. Регистрация началась еще в 10 часов утра. И когда казалось, что она уже завершена, то и дело подходили желающие. Регистрация и заполнение посадочных талонов проходили в прямом смысле вручную.

Женщины с детьми, 16 грудных детей. Они признаются, что устали терпеть польское беззаконие на границе. Уж лучше вернуться на родину в Ирак, в разрушенные дома, по крайней мере там не придется терпеть травлю газом.

У меня в Германии уже вся семья, я надеялась к ним попасть. Я хочу жить с родными, но находиться на границе больше не могу. Холодно, поляки обливают нас водой. Невозможно.