Прямой эфир

Первый самолёт с беженцами вылетел в Ирак. Люди готовы вернуться в разрушенные войной дома

18 ноября 2021 14:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первый самолет с беженцами на борту вылетел в Багдад из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После пережитых испытаний на границе на родину решили вернуться более 370 человек.  

Анастасия Ярощик-Корниенко готова рассказать подробности.  

Первый самолёт с беженцами вылетел в Ирак. Люди готовы вернуться в разрушенные войной дома-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:  
Спецрейс отправился в путь. Отмечу, самолет иракских авиалиний прибыл в Минск около 13 часов. Но его обратный рейс откладывался несколько раз. Расскажу почему. Регистрация началась еще в 10 часов утра. И когда казалось, что она уже завершена, то и дело подходили желающие. Регистрация и заполнение посадочных талонов проходили в прямом смысле вручную.  

Первый самолёт с беженцами вылетел в Ирак. Люди готовы вернуться в разрушенные войной дома-4

Женщины с детьми, 16 грудных детей. Они признаются, что устали терпеть польское беззаконие на границе. Уж лучше вернуться на родину в Ирак, в разрушенные дома, по крайней мере там не придется терпеть травлю газом.  

Первый самолёт с беженцами вылетел в Ирак. Люди готовы вернуться в разрушенные войной дома-7

У меня в Германии уже вся семья, я надеялась к ним попасть. Я хочу жить с родными, но находиться на границе больше не могу. Холодно, поляки обливают нас водой. Невозможно.  

Первый самолёт с беженцами вылетел в Ирак. Люди готовы вернуться в разрушенные войной дома-10

Самолет сначала приземлится в иракском Эрбиле, а потом направится в аэропорт Багдада.  

Консул Ирака в России и Беларуси: «Если мы будем еще получать заявки на возвращение домой, то организуем еще рейсы» – подробности здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зачем прививаться от коронавируса, какую вакцину выбрать. О чём ещё можно узнать в Минске у волонтёров?
18 ноября 2021 13:55

Зачем прививаться от коронавируса, какую вакцину выбрать. О чём ещё можно узнать в Минске у волонтёров?

Беженец объяснил, почему не сразу перешёл с семьёй в ТЛЦ: был страх, что нас депортируют
18 ноября 2021 13:44

Беженец объяснил, почему не сразу перешёл с семьёй в ТЛЦ: был страх, что нас депортируют

Эйсмонт о разговоре Лукашенко и Меркель: Евросоюз пока не выполнил ни одного обязательства
18 ноября 2021 13:44

Эйсмонт о разговоре Лукашенко и Меркель: Евросоюз пока не выполнил ни одного обязательства