«Условия для людей и труда совершенно другие». Президент напомнил о необходимости найти оптимальную цену МТК

Новости Беларуси. Личный контроль Президента как залог порядка, развития и внедрения новых технологий. Накануне решалось будущее молочно-товарных ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Александра Лукашенко в агрокомплекс «Юбилейный» поднял актуальные для всей страны вопросы. «Это же золотовалютный резерв – зерно». Лукашенко о важности уборочной кампании. Читайте здесь.

Занимаясь землей, нельзя забывать о животноводстве, молочной промышленности. Сегодня в стране более 1 700 молочных ферм, где доение осуществляется вручную. Вопрос о переходе к более современным технологиям глава государства поставил не в этом и даже не в 2022 году. Процесс перестройки предприятий продолжается.

Поголовье на заводе «Красная звезда» – более шести тысяч. В сутки колхоз сдает на молочный завод порядка 35 тонн молока. Но может больше, если учитывать, что два комплекса здесь устарели.

Артем Рудко, директор КСУП «Племенной завод Красная звезда»:

На данный момент у нас осуществляется строительство нового МТК на 800 голов дойного стада, что позволит уйти от привязного содержания, перевести на более современные условия содержания дойного стада. Следовательно, повышение производства молока и повышение качества производимой продукции.

Строительством молочно-товарных комплексов заняты и в Гродненской области, начато возведение 15 объектов. Два из них – в Свислочском районе. На предприятии «Новый двор-Агро» первый технологичный комплекс был построен 10 лет назад. Елена Матейко, проработавшая в сфере животноводства два десятка лет, разницу почувствовала сразу.



Елена Матейко, бригадир производственной бригады в животноводстве МТК «Студеники» сельхозпредприятия «Новый двор-Агро»:

На комплексе больше возможностей. Когда работаешь на старой ферме, то где-то места мало, надо куда-то молодняк перевозить, надо что-то делать, а тут замкнутый цикл: от рождения и до полновозрастной коровы. И условия для людей, труда совершенно другие, по-другому. У нас теперь закуплены новые самоходные раздатчики, новое молочное такси также самоходное. На старых фермах этого нет.

Сегодня среднесуточный удой на современном комплексе 26 литров на корову, сорт – только экстра. Потому по проверенному проекту начали возводить очередной объект, стоимостью в 13 миллионов рублей. Это не самый дешевый вариант, но эффективный для хозяйства. Ведь на предприятии посчитали, что получают на 30 % больше молока, чем на старой ферме при одинаковых условиях. «Мы прибавили к уровню 2022 года порядка 6,5 %» Как проходит уборочная кампания в условиях мирового кризиса? К тому же, штат на современном комплексе может обслуживать в два раза больше коров, а кадровый вопрос острый для сельской местности. Тем не менее хоть проект МТП типовой, в этом хозяйстве внесли свои разумные коррективы.

Денис Турок, директор сельхозпредприятия «Новый двор-Агро»:

По проекту было шиферная кровля, мы поменяли на кровлю металлопрофиля, так как он уже более долговечен, тем более ферма находится практически в голом поле, и ветры есть, чтобы не сносило шифер. Поэтому мы пошли на кровлю металопрофилем. Но тем самым мы сэкономили на светоаэрационных фонарях, сделали по-простому: поликарбонатом заслали вместо оргстекла. Поэтому вышло и не удорожание, и не удешевление, но улучшение качества строительства.

Переход к современным технологиям – это хорошо. Но вопрос цены все еще актуален. С учетом того, что по стране предстоит актуализировать более 1 700 комплексов, необходим проект по оптимальной стоимости, который можно воплотить по всей республике. Задачу определить эту самую оптимальную цену Александр Лукашенко поставил несколько лет назад. Напомнил и накануне, посещая Витебскую область.